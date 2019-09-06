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Авторы первого снимка черной дыры получили крупную научную премию

Ученые проекта Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий»), представившие первое изображение черной дыры, выиграли престижную научную премию Breakthrough Prize по фундаментальной физике. Призовой фонд премии, известной как научный «Оскар», составляет $3 млн.

Напомним, 10 апреля ученые из шести городов мира показали первый в мире снимок черной дыры. Чтобы получить изображение, восемь телескопов в восьми точках Земли от Гавайев до Южного полюса объединили в один «виртуальный телескоп». Проект стоил $28 млн и занял десять лет.

Breakthrough Prize от лица всей команды заберет руководитель проекта Шеп Доулман из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Деньги же будут поровну разделены между всеми 347 участниками проекта, сообщается на сайте премии.

Breakthrough Prize была учреждена в 2013 году основателем Google Сергеем Брином, главой Facebook Марком Цукербергом, председателем совета директоров Alibaba Group Джеком Ма и совладельцем Digital Sky Technologies Юрием Мильнером. Награда вручается за прорывные открытия в фундаментальной физике, математике и в науках о жизни.

Какое значение для науки имеет фото черной дыры, читайте в материале журнала «Огонек».

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