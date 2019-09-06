Мантуров связал падение автопродаж со снижением реальных доходов россиян

Главной причиной падения продаж новых автомобилей в России стало снижение реальных доходов граждан, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Министр напомнил, что было решено продлить господдержку авторынка с помощью программ льготного автокредитования и льготного автолизинга.

«На эти цели в 2019 году будет дополнительно выделено 10 млрд руб. — 6 млрд руб. на социальные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в рамках льготного автокредитования и 4 млрд руб. — на льготный лизинг коммерческой техники. Это позволит дополнительно реализовать более 75 тыс. единиц техники в 2019 году»,— сообщил он.

Господин Мантуров добавил, что помимо этого продлена и программа стимулирования спроса на газомоторную технику. На эти цели власти выделили 2,5 млрд руб.

По данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), в июле 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 2,4%. По мнению участников рынка, рухнувшие на 33% продажи Nissan подкосила в том числе короткая и дорогая линейка моделей, а Volkswagen давно не обновлял свою ключевую модель Polo.

Как узнал “Ъ”, Минпромторг просит 150 млрд руб. из бюджета до 2025 года на защиту автопрома от санкций. За эти деньги планируется локализовать ряд автокомпонентов, в том числе дизельный двигатель, интересантами называются группа ГАЗ Олега Дерипаски, КамАЗ и «Соллерс».

Подробности — в публикации “Ъ” «Минпромторг пресекает дизельтирство».