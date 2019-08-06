Продажи автомобилей в России в июле сократились на 2,4%

В июле 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 2,4%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).

За минувший месяц объем российского авторынка составил 139,9 тыс. автомобилей, что на 3,4 тыс. меньше, чем в июле 2018 года.

«За семь месяцев 2019 года мы наблюдаем рынок, который сократился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, как в ежемесячном, так и в годовом исчислении. В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся», — отметил зампредседателя Комитета автопроизводителей АЕБ Ларс Химмер.

Общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 968,7 тыс. шт., что на 2,4% меньше, чем в январе-июле 2018 года.