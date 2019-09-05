По делу «Нового величия» допросили сотрудника Росгвардии

Очередное заседание по делу «Нового величия», прошедшее 5 сентября в Люблинском районном суде Москвы, прошло в два этапа. В первой половине заседания сторона защиты по видеосвязи допрашивала Рустама Кашапова, сотрудника Росгвардии, находящегося в Ростове-на-Дону. По словам свидетеля, он написал заявление в ФСБ, поскольку организация «Новое величие» и ее участники показались ему «странными».

«Я просил проверить организацию, так как просьбы ее участников, например, распечатать устав, были необычными. Документы, которые меня просила распечатать Анна Павликова, я передал сотрудникам ФСБ»,— сообщил господин Кашапов. Он признался, что был на собраниях в офисе «Нового величия» два раза, «но ушел, потому что стало неинтересно». Свидетель сообщил адвокатам, что встречался с Анной Павликовой несколько раз: «Она просила распечатать листовки организации, что я выполнил, а затем попросила меня достать каску и противогаз, чего я не стал делать». Рустам Кашапов сообщил суду, что о названии организации — «Новое величие» — он узнал только из СМИ.

Заседание продолжилось чтением томов дела. Оглашение письменных материалов продолжалось два часа — судья Александр Маслов прервал прокурора Рустама Иванова, попросив «закончить на сегодня». Следующее заседание пройдет 10 сентября. На нем планируется допросить сотрудников уголовного розыска МВД Расторгуева и Испанцева.

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Напомним, десять фигурантов дела «Нового величия» были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Восемь из них остаются под следствием: четверо в СИЗО и четверо под домашним арестом.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Прокурор закончил с перепиской».

Александра Намятова