Суд снова арестовал личный самолет экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева

Арбитражный суд Москвы снова арестовал личный самолет бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева, говорится в материалах картотеки суда. Эти меры были приняты в рамках взыскания банком 282,2 млрд руб. с братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Речь идет о самолете Bombardier Challenger 650. Впервые суд наложил арест на него в мае. Под арестом оказались принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций в компании ООО «ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ» и деньги на банковских счетах. Также были запрещены все сделки с российской недвижимостью и четырьмя автомобилями бизнесмена.

Арест с самолета был снят, поскольку отсутствовали свидетельства того, что господин Ананьев владеет правами на него. Позднее ПСБ представил суду документы, которые подтверждают, что в случае непринятия мер «высока вероятность того, что имущество, принадлежащее А.Ананьеву, может быть отчуждено в пользу третьих лиц, в связи с чем истцу может быть причинен ущерб».

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3 сентября Верховный суд России признал законным возбуждение дела о банкротстве Дмитрия Ананьева. В марте суд уже взыскал с бизнесмена 2,9 млрд руб. в пользу зерновой компании «Настюша».

Группа «Настюша» — крупный российский сельскохозяйственный и пищевой холдинг. Арбитраж Москвы в феврале 2018-го признал холдинг банкротом. Сумма задолженности господина Ананьева перед холдингом не сообщается.

О претензиях ПСБ к бывшим владельцам — в публикации “Ъ FM”«Братьев Ананьевых оставили без самолетов».