Как братья Ананьевы лишились своих активов

30 мая 2019 года суд арестовал имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых по иску на 282 млрд руб. Истцом выступил Промсвязьбанк, который за полтора года до этого был санирован, а до этого принадлежал братьям. В декабре 2018 года новая администрация банка подала в арбитраж иск на 282 млрд руб.— якобы именно такой ущерб банку экс-владельцы и бывшие руководители причинили «своими неосмотрительными и неразумными действиями».

Среди арестованного имущества Алексея Ананьева — самолет Bombardier Challenger 650, коллекция картин, находящаяся «в оперативном управлении» Института русского реалистического искусства, счета в банках ВТБ, «Возрождение» и Промсвязьбанке, земельные участки и здания в поселке Горки-2, две квартиры в Москве, несколько автомобилей и другое имущество. У Дмитрия Ананьева арестовали средства на счетах в Промсвязьбанке и «Возрождении», долю в компании «ПСБ-Менеджмент», земельные участки, квартиры, автомобили и самолет Bombardier Challenger 650.