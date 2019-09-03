Верховный суд подтвердил законность дела экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева

Верховный суд России признал законным возбуждение дела о банкротстве бывшего председателя правления Дмитрия Ананьева, следует из данных в картотеке арбитражных дел. Иск о банкротстве господина Ананьева в апреле подала зерновая компания «Настюша».

Согласно материалам, Верховный суд отклонил кассационную жалобу господина Ананьева на определение девятого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Москвы. В своей жалобе господин Ананьев просит перенаправить дело в Судебную коллегию по экономическим спорам на пересмотр.

В марте суд уже взыскал с бизнесмена в пользу зерновой компании 2,9 млрд руб. Также суд удовлетворил прошение конкурсного управляющего «Настюши» Антона Никеева признать недействительными два договора, по которым компания поручилась за своего гендиректора и бенефициара Игоря Пинкевича при получении им двух займов от Дмитрия Ананьева.

Группа «Настюша» — крупный российский сельскохозяйственный и пищевой холдинг. Арбитраж Москвы в феврале 2018 года признал холдинг банкротом. Сумма задолженности господина Ананьева перед холдингом не сообщается.

Подробнее о претензиях Промсвязьбанка к бывшим владельцам читайте в публикации “Ъ” «Бывшие акционеры по-прежнему под подозрением».