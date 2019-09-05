Школьное питание в Петербурге подорожает на 5% в 2020 году

В 2020 году школьное питание в Петербурге станет дороже в среднем на 5%. В частности, согласно постановлению городского правительства, в государственных учебных заведениях завтраки для школьников будут стоить 61 рубль, вместо 58 рублей. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Обеды, в свою очередь, подорожают с 102 до 106 руб. Стоимость комплексного обеда для ребенка вырастет до 167 руб., в то время как в текущем году он стоит 160 руб.

В среднем школьное питание обойдется ученику в 228 руб. в день. При пятидневном обучении родителям придется выделять на это из семейного бюджета 4560 руб., при «шестидневке» — около 5 тыс. руб. в месяц.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прожиточный минимум в Петербурге вырос в среднем на 100 руб.