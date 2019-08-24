В Петербурге вырос прожиточный минимум в среднем на 100 рублей

Правительство Санкт-Петербурга распорядилось увеличить прожиточный минимум для основных социально-демографических групп. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Во втором квартале 2019 года на душу населения придется 11,45 тыс. руб. Сумма превышает показатель первого квартала на 102 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12,47 тыс. руб. Он вырос на 112 рублей.

Для граждан, находящихся на пенсии, минимум составляет 9,22 тыс. руб. Сумма выросла на 82 рубля в сравнении с первым кварталом года. Детям положено 11,07 тыс. руб. Для них прожиточный минимум в Петербурге вырос на 101,9 рубля.