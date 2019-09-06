Инвесторы купились на новости

Индекс Московской биржи после двухмесячного перерыва поднялся выше уровня 2800 пунктов. За семь дней фондовый индикатор вырос более чем на 5%. Высокая активность на рынке отмечается со стороны частных инвесторов, которые на фоне низких доходностей долговых инструментов массово уходят в акции. В выигрыше оказываются компании, раскрывшие важные корпоративные новости.

В четверг индекс Московской биржи обновил двухмесячный максимум. В ходе торгов он достигал отметки 2815,84 пункта, максимального значения с 11 июля. По итогам сессии индекс остановился на отметке 2807,06 пункта, что на 0,5% выше закрытия предыдущего дня. Долларовый индекс РТС вырос также на 0,5%, до отметки 1337,92 пункта. Уверенный рост на рынке продолжается седьмой день подряд, и за это время индексы прибавили 5,3–6,5%.

Подъем на рынке сопровождался высокой активностью инвесторов. По данным биржи, в эти дни объем сделок на рынке акций составлял 45–70 млрд руб., что в полтора-два раза выше средних значений августа. «Позитивное влияние на рыночные объемы торгов оказывает общий рост волатильности на ключевых мировых фондовых и сырьевых площадках в условиях торговых войн»,— отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Вместе с тем со стороны международных инвесторов идут преимущественно продажи. По словам управляющего инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимира Веденеева, покупают локальные инвесторы. При этом не только институциональные, но и частные инвесторы, которые активно открывают брокерские счета.

По данным Московской биржи, летом физические лица открыли почти 500 тыс. счетов, а их общее число приблизилось к 2,9 млн штук. Число активных счетов выросло на 22%, до 246 тыс. штук.

«В последнее время розничные инвесторы начинают играть серьезную роль на рынке благодаря растущим объемам инвестиций на финансовом рынке»,— отмечает Владимир Веденеев. По словам персонального брокера ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Алексея Уразаева, ставки по инструментам с фиксированным доходом все больше приближаются к уровням развитых рынков и инвесторам в погоне за доходностью приходится все больше инвестировать в рынки акций.

Впрочем, в своих торговых предпочтениях инвесторы достаточно разборчивы и меняют их в зависимости от внутридневного новостного фона.

На прошлой неделе внимание рынка было приковано к акциям ЛУКОЙЛа и «Газпрома». Компании опубликовали хорошие финансовые результаты за второй квартал, а также сделали важные корпоративные заявления (см. “Ъ” от 30 августа). В результате выросли не только объемы торгов, но и количество сделок в два-три раза. В начале текущей недели частники переключились на акции «Сургутнефтегаза» (см. “Ъ” от 4 сентября). Это привело к стремительному росту котировок (на 22% за четыре дня), объема торгов (до 10–15 млрд руб. в день) и числа сделок (до 100–150 тыс. штук). В среду внимание инвесторов было привлечено заявлением главы ВТБ о намерении платить дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли по итогам 2019 года. Стоимость акций выросла за день почти на 10%, число сделок — в шесть раз, до 133 тыс. штук, объем торгов сравнялся с показателями самых ликвидных бумаг Сбербанка и «Газпрома». «С учетом накопленной ликвидности на частных брокерских счетах можно наблюдать бурную реакцию на не самые однозначные новости»,— отмечает Алексей Уразаев. «Частные инвесторы менее рациональны, чем институциональные, и поэтому реагируют не только на слухи или старые новости, но и на сильные движения котировок»,— отмечает управляющий крупным российским фондом.

Дальнейший приток частных инвесторов будет способствовать снижению зависимости рынка от внешних факторов, считают аналитики. «По опыту других стран можно отметить, что постоянный приток новых инвесторов способен приводить к существенной перекупленности ряда активов. То есть тренды в такой ситуации длятся дольше, формируются локальные пузыри, а небольшие рыночные коррекции быстро выкупаются»,— отмечает Василий Карпунин. Однако текущего объема активов у частных лиц пока недостаточно для игнорирования внешних факторов. «По-прежнему ключевую роль на российском рынке играют нерезиденты, и именно их потоки, зависящие от глобальной конъюнктуры, будут определять динамику рынка в среднесрочном периоде»,— резюмировал Владимир Веденеев.

Виталий Гайдаев