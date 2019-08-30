ЛУКОЙЛ сыграл на повышение

В четверг индекс Московской биржи впервые с начала августа закрылся выше уровня 2700 пунктов. Локомотивом роста стали акции «Газпрома» и ЛУКОЙЛа, которые на фоне хороших отчетностей и заявлений менеджеров охотно приобретались инвесторами. Высокий спрос на акции нефтяной компании в четверг наблюдался со стороны инвесторов, которые участвовали в публичной оферте. В итоге объем торгов с ценными бумагами ЛУКОЙЛа вдвое превысил среднедневные значения.

Индекс Московской биржи в четверг обновил четырехнедельный максимум. В ходе торгов он достигал отметки 2714,37 пункта, максимального значения с 1 августа. По итогам дня индекс остановился на отметке 2714,25 пункта, что на 1,38% выше закрытия предыдущего дня. Долларовый индекс РТС вырос на 1,44%, до отметки 1284,94 пункта. Уверенный рост вчера продемонстрировали ведущие европейские и американские индексы, поднявшиеся на 1,2–2%. Этому повышению способствовали заявления китайских властей, что они не примут немедленных ответных мер против недавнего повышения США пошлин на импорт из Китая.

2700 пунктов превысил индекс Московской биржи впервые с 1 августа

Лидерами роста на российском рынке стали акции компаний нефтегазовой отрасли — «Газпрома» (+2%) и ЛУКОЙЛа (+3,1%). Высокий интерес инвесторов к бумагам был вызван опубликованными в четверг полугодовыми отчетностями компаний. Чистая прибыль «Газпрома» в отчетный период составила 878,64 млрд руб., что на 32,4% выше аналогичного периода прошлого года. Прибыль ЛУКОЙЛа выросла на 19,6%, до 330,48 млрд руб. Порадовали инвесторов и заявления представителей компаний. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил планы перехода на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО. В свою очередь, вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын заявил о том, что компания завершает разработку новой программы обратного выкупа акций, о принятых решениях будет объявлено в ближайшее время.

Опережающий рост стоимости акций ЛУКОЙЛа обеспечила и завершенная публичная оферта. В среду компания завершила выкуп и погашение 35 млн акций, сократив их общее количество до 715 млн штук. С учетом того, что за время действия оферты было представлено к выкупу 82,9 млн акций (36,6 млн штук от Lukoil Securities Ltd, остальные — от миноритариев), доля акций, приобретаемых у каждого акционера, составила 42,2% от величины заявки. «Поучаствовать в оферте было интересно, так как цена выкупа была выше рыночной стоимости»,— отмечает собеседник “Ъ” в российской управляющей компании. В общей сложности ЛУКОЙЛ выкупил у миноритарных акционеров 19,5 млн акций за $1,6 млрд. «В среду компания провела расчеты с акционерами в рамках объявленной программы по выкупу акций, и часть этих средств, очевидно, вернулась на рынок»,— отмечает управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев. По слова портфельного управляющего «Альфа-Капитала» Эдуарда Харина, инвесторы, которые участвовали в выкупе акций, не рассчитывали на столь высокий коэффициент выкупа (42%) и потому многие держали позиции в бумагах лишь незначительно выше индекса. «После выкупа они вынуждены были восстанавливать свои позиции»,— отмечает господин Харин. В четверг объем торгов акциями ЛУКОЙЛа на бирже составил почти 10 млрд руб., вдвое превысив среднедневной показатель, а также объем торгов акциями Сбербанка (7,9 млрд руб.).

От притока ликвидности выиграл весь рынок. «Подобные выплаты миноритариям оказывают поддержку рынку в целом, однако среднесрочно определяющим фактором будет оставаться глобальная конъюнктура»,— отмечает Владимир Веденеев. Ключевое значение для российского рынка будет иметь динамика цен на нефть, которая пока держится возле уровня $60 за баррель. «Если цены на нефть удержатся в нынешнем диапазоне, то вероятен дальнейший рост котировок наших бумаг. Однако в случае дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем российский рынок будет корректироваться вместе с остальными глобальными торговыми площадками»,— отмечает старший аналитик ITS WM Георгий Окромчедлишвили.

Виталий Гайдаев