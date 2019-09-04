«Сургутнефтегаз» оживил рынок

С начала недели акции «Сургутнефтегаза» неожиданно взлетели в цене на 18–29%. Международные и внутренние инвесторы пересмотрели свои взгляды на компанию после новостей о появлении дочерней структуры для вложений в ценные бумаги. Управляющие объясняют вдохновение участников рынка надеждой, что она будет более эффективно управлять огромным объемом ликвидности, накопленным «Сургутнефтегазом». Однако долго такое настроение может не продержаться.

Бумаги одной из самых закрытых российских нефтегазовых компаний, «Сургутнефтегаза», 2–3 сентября стремительно дорожали. В ходе торгов 3 сентября стоимость обыкновенных акций компании поднималась на 21% до максимального значения с апреля 2016 года, привилегированных — на 18%. По итогам торгов котировки были на 15,2% и 12,6% выше значений закрытия 2 сентября.

За два дня бумаги подорожали на 29% и 18%, тогда как индекс Московской биржи увеличился только на 1,1%.

Рост сопровождался высокой активностью инвесторов: 3 сентября объемы торгов обыкновенными и привилегированными акциями «Сургутнефтегаза» на бирже почти сравнялись и превысили 15 млрд руб. по каждому типу, что в десятки раз выше среднедневного показателя. Торги самыми ликвидными бумагами отрасли, акциями «Газпрома», не дотянули до 5 млрд руб., что в полтора раза ниже среднего объема на прошлой неделе.

Рост котировок «Сургутнефтегаза» начался еще 30 августа после сообщений о том, что он создал дочернюю структуру — «Рион». По данным ЕГРЮЛ, компания будет заниматься вложениями в ценные бумаги и управлением ими. Участники рынка предполагают, что «Рион» получит в управление ликвидные активы материнской компании, которые по итогам первого полугодия составили 2,96 трлн руб.

Эти ресурсы до последнего времени хранились в основном в валютных депозитах. «Они приносят компании относительно стабильный доход в 6–10% в год. Если ориентироваться на индекс Мосбиржи, то с учетом дивидендной доходности и среднего долгосрочного прироста потенциальная доходность "кубышки" составит 30–40% в год, конечно, при соответствующем росте рисков»,— отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

До последнего времени инвесторы предпочитали держать в портфелях только привилегированные акции «Сургутнефтегаза», по которым платились щедрые дивиденды. По данным Bloomberg, в конце второго квартала в портфелях четырех крупнейших USITC-фондов, ориентированных на РФ, с суммарным объемом активов $2,8 млрд не было обыкновенных акций компании. Вложения в привилегированные бумаги компании занимали 2–4% от портфеля, их общий объем составлял $82 млн. «Когда появилась новость о новой "дочке", все оценили ее как позитивное изменение и начали скупать ценные бумаги. Об этом свидетельствуют и слова брокеров, которые отмечают возросший спрос на бумаги со стороны всех фондов»,— отмечает портфельный управляющий крупной УК. По словам портфельного управляющего по акциям УК ТФГ Филиппа Давыденко, в условиях неликвидного рынка и большого числа спекулянтов, которые распространяют слухи вокруг «Сургутнефтегаза», котировки меняются стремительно.

Впрочем, участники рынка сомневаются в устойчивости роста котировок. «Мы оцениваем потенциал до середины следующего года "лучше рынка", но ждем новостей, подтверждающих намерение консервативной компании начать ставить на "риск"»,— отмечает Александр Осин. Если подробностей относительно деятельности «Риона» не поступит или они будут иными, чем ждет рынок, акции упадут в цене: так новые инвесторы могут зафиксировать прибыль. Всплески с акциями «Сургутнефтегаза» происходят очень редко, отмечает господин Давыденко, ими нужно пользоваться, если бумаги были в портфелях. Гнаться за рынком, который растет на слухах, добавляет он, неразумно.

Виталий Гайдаев