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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Брокеры собирают подписчиков

Торговля ценными бумагами зашла в соцсети

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 7

Российские брокеры начинают активно развивать диджитал-направление на стыке коммуникаций и биржевой торговли. Платформы social trading распространены на Западе, однако российских игроков среди участников этого рынка пока немного. “Ъ” разобрался, почему так происходит и каким видят развитие направления крупнейшие профучастники, работающие с розничными инвесторами.


В России получают распространение платформы на стыке social media и онлайн-трейдинга. Речь идет о решениях для social trading — способа биржевой торговли, в котором большое значение приобретает комьюнити частных инвесторов. В начале сентября стартует новый проект «Тинькофф» — социальная сеть для трейдеров «Пульс», сообщили “Ъ” в компании. «Подписчики смогут публиковать посты, писать комментарии и ставить лайки, отмечать в публикациях ценные бумаги из каталога "Тинькофф", подписываться на других участников соцсети и просматривать их профили, в том числе состав инвестиционного портфеля, торговую статистику, получать уведомления о сделках пользователей, на которых подписан»,— пояснил вице-президент, директор по разработке новых продуктов «Тинькофф» Александр Емешев. Доступ к сети получат все владельцы брокерских счетов в «Тинькофф Инвестициях». Разработка «Тинькофф» не является классическим примером social trading, однако использует ряд его отличительных черт и преимуществ.

По данным британского портала Socialtradingguru.com, на международных рынках действуют порядка 30 крупных соцсетей для инвесторов. Наиболее известные и посещаемые из них связаны в первую очередь с рынком Forex (Zulu Trade, Tradeo). Некоторые предлагают своим пользователям более широкий спектр рыночных инструментов (например, E-toro, Ayondo). Все они в той или иной мере оснащены инфраструктурой для онлайн-инвестирования и возможностью копирования чужих сделок. Другая часть ресурсов представляет собой в большей степени площадки для общения и обмена инвестидеями, дополненные сервисами вроде подписок на биржевые графики, торговые сигналы, списки котировок и т. д. (например, TradingView).

В России трейдерские социальные сети исторически развивались по двум направлениям. Одни выросли из общедоступных околобиржевых форумов (как Easymani на базе портала MFD.ru) и сервисов блогов (как Smart-lab). Первая со временем стала платным информационным сервисом, вторая осталась площадкой для общения. По словам владельца портала Smart-lab.ru Тимофея Мартынова, задача сделать из него полноценный ресурс social trading (с возможностью копирования чужих сделок) не стоит: «В рамках российских законов это сложно сделать красиво». Кроме того, по мнению господина Мартынова, развитию направления мешает малое число стабильно положительно торгующих управляющих.

Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, в ходе прямого эфира на странице Банка России в Facebook 6 июля 2017 года

Я верю в дигитализацию финансового рынка

Другие сети создавались отдельными игроками брокерского рынка в интересах собственного бизнеса. Наиболее близкой к западным аналогам является платформа Comon ИК «Финам», предлагающая прежде всего услуги автоследования, а также ряд сопутствующих сервисов. Платформа монетизируется за счет подписки на услуги «Автоследование» и «Торговые сигналы». По словам руководителя направления департамента торговых сервисов и приложений «Финама» Артура Шпонько, сейчас можно говорить о зарождении такого явления, как Trading Sharing.

«Управляющие компании со своей неповоротливостью и ограничениями уже не могут обеспечить весь спрос инвесторов, в связи с чем люди стали искать альтернативу для вложения средств»,— отмечает он.

Соцсеть Aton Space (ИГ «Атон») предназначена для состоятельных инвесторов. Платформа дает прямой доступ к экспертам компании, предоставляет ленту новостей, торговые идеи. «По сути, это Bloomberg и Facebook в одном приложении. Мы не предлагаем автоследование или отслеживание чужих сделок, мы предлагаем свою экспертизу и помощь в принятии инвестиционных решений»,— поясняют в компании. В 2015 году попытку экспансии в России предприняла израильская сеть E-toro. В российский проект E-toro инвестировал Сбербанк, однако уже в 2018 году офис платформы в Москве был закрыт. Впрочем, в Сбербанке сообщили “Ъ”, что намерены и дальше развивать направление social trading «с учетом требований регулятора».

В других крупных брокерах о разработках в области социального трейдинга пока говорят с осторожностью. По словам руководителя дирекции брокерских операций Альфа-банка Сергея Рыбакова, практика социального трейдинга ассоциируется прежде всего с рынком Forex. «В России контекст другой. Вступили в силу изменения в закон, которые подразумевают ответственность банка за качество предоставляемых клиенту инвестиционных консультаций»,— поясняет он. Директор по брокерскому бизнесу «БКС Брокер» Дмитрий Панченко отметил, что в фокусе компании — не возможность легкого обогащения при помощи следования за успешным трейдером, а «история с подсказкой»: как сформировать различные типы портфелей в зависимости от горизонта планирования и отношения к риску. Несколько таких решений «БКС Брокер» запустит до конца года. «На текущий момент развитие social trading не стоит в приоритетах компании, однако перспективы этого направления представляются неплохими»,— говорит заместитель гендиректора по электронной торговле «Открытие Брокер» Александр Дубров, добавляя, что там ожидают «достаточного развития правовой базы».

Мария Сарычева


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