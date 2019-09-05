Турпоток в Финляндию по сравнению с прошлым годом вырос на 13%

За восемь месяцев 2019 года интерес граждан России к поездкам в Финляндию вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по август на пограничные пункты пропуска обратились 4,41 млн человек. При этом доля россиян в общем турпотоке в страну Суоми составила 70%. Об этом со ссылкой на пресс-службу Пограничной охраны Финляндии сообщает «Фонтанка.ру».

В августе на пунктах пропуска было зарегистрировано более 700 тыс. пересечений — на 13% больше, чем в 2018 году. С начала года лидирует по этому показателю МАПП «Нуйямаа» («Брусничное»), которым воспользовались 1,97 млн раз. При этом наибольший рост показывает железнодорожный пункт пропуска «Вайниккала» (для поездов «Аллегро»), где количество пересечений достигло 443 тыс. (+17% к аналогичному показателю 2018 года).

Напомним, что с сентября Суоми изменила требования к пакету документов, необходимых для получения «шенгена». Теперь необходимо предоставить все подтверждающие документы о поездке, включая данные о маршруте и финансовом обеспечении.