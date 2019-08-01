Финляндия продолжит выдавать многолетние визы в Петербурге

Финляндия продолжит практику выдачи в Петербурге многолетних виз. Об этом заявила руководитель отдела по выдаче виз Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге Аннели Нуммелин. По ее словам, в настоящее время Финляндия открывает двухлетние визы всем заявителям, которые ранее уже посещали Суоми.

Госпожа Нуммелин добавила, что надеется, что новые требования к пакету документов окажут минимальное воздействие на заявителей, сообщает РИА «Новости».

Напомним, с 1 сентября Суоми будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на визу все подтверждающие документы о поездке, включая данные о маршруте и финансовом обеспечении.

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