ПТУ могут перестать вести подготовку токарей и фрезеровщиков с 2021 года

Министерство просвещения предлагает завершить прием по нескольким направлениям и специальностям среднего профессионального образования с 2021 года, говорится в сообщении министерства. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В перечень попали девять профессий и 23 специальности.

Профессии, попавшие в список:

Оптик-механик;

Станочник;

Слесарь;

Фрезеровщик-универсал;

Токарь-универсал;

Станочник;

Лаборант-аналитик;

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики;

Мастер отделочных строительных работ.

Некоторые специальности из списка:

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;

Автоматизация технологических процессов и производств;

Технология машиностроения;

Аналитический контроль качества химических соединений;

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

Технология продукции общественного питания.

«Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по устаревшим программам, не соответствующим запросам современного рынка труда, что не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям»,— сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что этот этап — первый в работе по обновлению перечня профессий и программ подготовки.

Напомним, в августе министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала, что с сентября 2020 года из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исключить почти 100 позиций. Она обосновала необходимость пересмотра списка специальностей тем, что некоторые профессии «устарели содержательно», другие — в принципе исчезают, а некоторые изменились так, что «необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах».

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