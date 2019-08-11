Васильева: около 100 специальностей исчезнут из колледжей и техникумов в 2020 году

Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала о планах ведомства пересмотреть направления подготовки в колледжах и техникумах. По ее словам, с 1 сентября 2020 года из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исключить почти 100 позиций.

В интервью «Российской газете» она обосновала необходимость пересмотра списка специальностей тем, что некоторые профессии «устарели содержательно», другие — в принципе исчезают, а некоторые изменились так, что «необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах». Среди таких профессий: изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица, сборщик изделий электронной техники, радиооператор.

«Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений такие специальности, как "техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "аддитивные технологии" — то есть технологии с использованием 3D-печати. Плюс "мехатроника и мобильная робототехника", "графический дизайн". И еще очень интересная специальность, "техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства"»,— рассказала госпожа Васильева. Она отметила, что последняя специальность «уже сейчас пользуется огромным спросом».

Напомним, согласно исследованию HeadHunter, специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих, таких как токари, слесари и техники. Больше всего требуются кадры со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием. Главная проблема в ожидании определенных навыков, среди которых специализированные знания, владение IT-системами, навыками программирования и готовность к переобучению и повышению квалификации.

Может ли автоматизация привести к исчезновению среднего класса — читайте в публикации “Ъ FM”.