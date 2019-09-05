Пассажир самолета пересел за штурвал

Британская авиакомпания EasyJet посадила в кресло пилота самолета одного из пассажиров. Тот предложил свою помощь, когда выяснилось, что командир экипажа просто не вышел на работу. Это произошло на рейсе из Манчестера в испанский город Аликанте. На борту случайно оказался пассажир с лицензией пилота. Задерживаться с вылетом на курорт он не захотел, и перевозчик согласился доверить ему штурвал самолета. Подробности — у Светланы Беловой.

Майкл Бредли долго ждал отпуска, о работе думать совсем не хотелось, но накануне вылета сработала интуиция. Мужчина рассказал, что его будто кто-то по лбу ударил — он встал в 3 часа ночи и положил в багаж свою лицензию пилота, и в результате документы пригодились. О том, что он займет место капитана воздушного судно, курортник сам рассказал пассажирам в салоне: «Моя жена сидит в 15-м ряду с моим маленьким сынишкой. Надеюсь, он уже заснул. Мне нужно как-то разрешить ситуацию, иначе мне попадет от супруги. Я набрал номер компании EasyJet и сказал: “Эй, привет, я стою в терминале и ничего не делаю, у меня с собой есть лицензия пилота и удостоверение личности. Мне бы очень хотелось улететь в отпуск, так что я готов сделать вам одолжение и отправиться в рейс в качестве пилота”. Они ответили, что перезвонят мне, и сделали это через 38 секунд, сказав: “Пожалуйста-пожалуйста, мы дадим вам хороший бонус, не могли бы вы взять на себя рейс в Аликанте?”»

Майкл Бредли сорвал аплодисменты. Пассажиры обрадовались, что задержки рейса не будет. Но у профессионалов ситуация вызывает большие сомнения. Летчику-отпускнику никто штурвал самолета не доверит, убежден заслуженный пилот России Вадим Базыкин: «Кто знает, чем он вчера занимался, в каком он состоянии. Когда человек готовится к полету, его дисциплинирует сама подготовка, здесь же он едет как пассажир и подходит ко всему совершенно иначе. По закону это не положено».

Информация об инциденте стала широко известна после того, как одна из пассажирок выложила запись речи Майкла Бредли в Сеть. Перевозчику EasyJet пришлось объясниться. Выяснилось, что пилот был действующим сотрудником компании. И, судя по его графику, он уже четыре дня был в отпуске, то есть необходимые сроки по отдыху персонала были соблюдены. С документами у мужчины тоже все в порядке.

Тем не менее, случись что в том полете, EasyJet пришлось бы долго объяснять, почему самолетом управлял человек, которого там быть не должно, отметил заслуженный пилот России Виктор Саженин: «Выделяется резервный экипаж, который находится в гостинице. Он проходит медицинский контроль и в любое время должен быть готов выполнить рейс. Но для этого существует процедура, которая выполняется за час до вылета.

Если пилот не явился на вылет, вызывается резервный».

Авиакомпания EasyJet пояснила, что была уверена в том, что пассажиры этого борта в безопасности. К тому же они прибыли в пункт назначения вовремя, а комфорт клиентов — один из приоритетов компании. Тем не менее этот случай из разряда исключительных, и вряд ли такое еще раз повторится.

Лоукостер EasyJet довольно часто бывает замешан в скандалах. Около месяца назад пассажиры опубликовали фото из салона самолета. На них видно, что у некоторых кресел отсутствуют спинки. Лететь так не просто неудобно, но и опасно. Когда фотографии появились в соцсетях впервые, авиакомпания пояснила, что пассажир самовольно занял кресло, которое не используется и подлежит ремонту. Но потом подтвердилось, что билеты на эти места есть в продаже.