Пассажир самолета пересел за штурвал

Британская авиакомпания EasyJet посадила в кресло пилота самолета одного из пассажиров. Тот предложил свою помощь, когда выяснилось, что командир экипажа просто не вышел на работу. Это произошло на рейсе из Манчестера в испанский город Аликанте. На борту случайно оказался пассажир с лицензией пилота. Задерживаться с вылетом на курорт он не захотел, и перевозчик согласился доверить ему штурвал самолета. Подробности — у Светланы Беловой.
Майкл Бредли долго ждал отпуска, о работе думать совсем не хотелось, но накануне вылета сработала интуиция. Мужчина рассказал, что его будто кто-то по лбу ударил — он встал в 3 часа ночи и положил в багаж свою лицензию пилота, и в результате документы пригодились. О том, что он займет место капитана воздушного судно, курортник сам рассказал пассажирам в салоне: «Моя жена сидит в 15-м ряду с моим маленьким сынишкой. Надеюсь, он уже заснул. Мне нужно как-то разрешить ситуацию, иначе мне попадет от супруги. Я набрал номер компании EasyJet и сказал: “Эй, привет, я стою в терминале и ничего не делаю, у меня с собой есть лицензия пилота и удостоверение личности. Мне бы очень хотелось улететь в отпуск, так что я готов сделать вам одолжение и отправиться в рейс в качестве пилота”. Они ответили, что перезвонят мне, и сделали это через 38 секунд, сказав: “Пожалуйста-пожалуйста, мы дадим вам хороший бонус, не могли бы вы взять на себя рейс в Аликанте?”»
Майкл Бредли сорвал аплодисменты. Пассажиры обрадовались, что задержки рейса не будет. Но у профессионалов ситуация вызывает большие сомнения. Летчику-отпускнику никто штурвал самолета не доверит, убежден заслуженный пилот России Вадим Базыкин: «Кто знает, чем он вчера занимался, в каком он состоянии. Когда человек готовится к полету, его дисциплинирует сама подготовка, здесь же он едет как пассажир и подходит ко всему совершенно иначе. По закону это не положено».
Информация об инциденте стала широко известна после того, как одна из пассажирок выложила запись речи Майкла Бредли в Сеть. Перевозчику EasyJet пришлось объясниться. Выяснилось, что пилот был действующим сотрудником компании. И, судя по его графику, он уже четыре дня был в отпуске, то есть необходимые сроки по отдыху персонала были соблюдены. С документами у мужчины тоже все в порядке.
Тем не менее, случись что в том полете, EasyJet пришлось бы долго объяснять, почему самолетом управлял человек, которого там быть не должно, отметил заслуженный пилот России Виктор Саженин: «Выделяется резервный экипаж, который находится в гостинице. Он проходит медицинский контроль и в любое время должен быть готов выполнить рейс. Но для этого существует процедура, которая выполняется за час до вылета.
Авиакомпания EasyJet пояснила, что была уверена в том, что пассажиры этого борта в безопасности. К тому же они прибыли в пункт назначения вовремя, а комфорт клиентов — один из приоритетов компании. Тем не менее этот случай из разряда исключительных, и вряд ли такое еще раз повторится.
Лоукостер EasyJet довольно часто бывает замешан в скандалах. Около месяца назад пассажиры опубликовали фото из салона самолета. На них видно, что у некоторых кресел отсутствуют спинки. Лететь так не просто неудобно, но и опасно. Когда фотографии появились в соцсетях впервые, авиакомпания пояснила, что пассажир самовольно занял кресло, которое не используется и подлежит ремонту. Но потом подтвердилось, что билеты на эти места есть в продаже.
просмотров: 333577
просмотров: 219794
просмотров: 99651
просмотров: 74560
просмотров: 52413