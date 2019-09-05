Путин предлагал для «равновесия» продать гиперзвуковое оружие США

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил, что предлагал президенту США Дональду Трампу приобрести у России новейшие вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие. Предложение было сделано, чтобы зачесть новые российские ракеты в общей договоренности по наличию вооружений. Американская сторона отказалась от сделки, заявив о намерении произвести аналог.

«Наверное, скоро произведут, но зачем тратить деньги, когда мы уже потратили и с них можем что-то получить. Не в ущерб нашей безопасности, а с целью создания ситуации равновесия»,— сказал господин Путин. По его словам, предложение прозвучало во время последней встречи с господином Трампом в Осаке.

Российский президент также отметил, что Вашингтон не ответил на предложения Москвы по сдерживанию гонки вооружений. Вместо этого США говорят о планах по размещению оружия в космосе. «Представьте, что над головой каждого из нас, а значит, и каждого из них, будет постоянно на геостационарной орбите висеть какой-то вид оружия, может быть, и ядерного. Вот это действительно может глобально изменить ситуацию в мире в сфере безопасности»,— сказал господин Путин.

Напомним, глава Пентагона Марк Эспер в конце августа рассказал, сколько времени может занять изготовление гиперзвукового оружия в США. По мнению министра обороны, это вооружение появится у страны в течение нескольких лет. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «США “присвоили” себе технологии гиперзвукового оружия».