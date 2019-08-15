США «присвоили» себе технологии гиперзвукового оружия

Администрация Дональда Трампа обвинила Россию в краже технологий гиперзвукового оружия. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. Также он подчеркнул, что опасается утечки информации о новом вооружении в третьи страны.

В интервью радиокомпании «Голос Америки» Джон Болтон прокомментировал и инцидент в Архангельской области.

Джон Болтон, советник президента США по нацбезопасности: «Это пример того, как Россия пытается добиться технического прогресса в области доставки ядерного оружия. Очевидно, в данном случае что-то пошло не так. Однако он показывает, что, несмотря на то, что по своим объемам российская экономика сравнима с Нидерландами, она по-прежнему тратит достаточно на военные нужды, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые средства доставки — гиперзвуковые планирующие крылатые блоки, гиперзвуковые крылатые ракеты, которые в значительной мере были украдены из американских технологий. Поэтому приходится учитывать, что и другие страны могут обзавестись этими технологиями, и это тоже представляет реальную проблему для США и их союзников. В этом нет никаких сомнений».

В прошлый четверг в Архангельской области произошел взрыв на военном полигоне. По официальным данным, это случилось во время испытаний «ядерной батарейки». Позже президент США Дональд Трамп связал инцидент с испытаниями новой российской крылатой ракеты «Буревестник», о разработке которой в прошлом году во время послания Федеральном собранию заявил Владимир Путин.

Между тем, к заявлениям Вашингтона не стоит относиться всерьез, так как они не подкреплены конкретными данными, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Такие заявления очень противоречивы, как правило, поскольку за ними не следует представления каких-то конкретных данных, на основе которых они сделаны. В лучшем случае такие высказывания подкрепляются фразой "По данным нашей разведки". Каких данных? Непонятно. Как правило, больше информации никакой не предъявляют.

Так что сказать можно все что угодно, например, что рептилоиды их украли.





Для того чтобы заявление было политически серьезно воспринято, нужны конкретные данные, конкретные доказательства. Насколько я понимаю, сейчас они не представлены. Вместе с тем, у России, конечно, достаточно серьезный научно-исследовательский потенциал, так что вряд ли ей нужно у кого-то что-то заимствовать. Другое дело, что каждая нормальная держава следит за разработками, которые ведутся в других странах. Это нормальная составляющая деятельности любого государства в области нацбезопасности, этим занимаются и сами американцы, и другие страны».

Ранее агентство Reuters сообщало, что взрыв под Северодвинском может быть связан с созданием Россией гиперзвукового оружия. Агентство ссылалось на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

В свою очередь, в «Росатоме» объясняли инцидент испытанием «ядерных батареек». Речь идет о радиоизотопных термоэлектрических генераторах (РИТЭГ), говорит заведующий радиозотопной лабораторией Института ядерных исследований РАН Борис Жуйков. Но, по его словам, они не подходят для использования в ракетах: «В чем преимущество РИТЭГ? В том, что они могут долго-долго работать, сотни дней и даже много лет без обслуживания, без какой-то подзарядки и замены элементов. Но они дают маленькую мощность. Поэтому их используют в космических аппаратах, в которых нужен постоянный источник электроэнергии, хотя мощности там небольшие. Для чего их в ракете использовать, лично я не понимаю.

Существует другая версия — что там вовсе не РИТЭГ взорвался, а компактный ядерный реактор: они уже существуют.

Их давным-давно разрабатывали, Курчатовский институт этим занимался. Вот они могут использоваться в ракетах, потому что дают большие мощности, чем РИТЭГ. Например, засасывается воздух, в ядерном реакторе создается очень высокая температура, после чего воздух выбрасывается, и образуется реактивная тяга. Но что там в действительности использовалось, я сказать не могу».

Сразу после взрыва МЧС сообщили о кратковременном превышении уровня радиации в Архангельской области в 16 раз. Это сообщение вскоре было удалено, однако позже данные подтвердили в Росгидромете. По словам экспертов, опрошенных "Ъ FM", судить о том, что именно произошло под Северодвинском, можно будет только в том случае, если будет раскрыт изотопный состав ядерного выброса.

Кирилл Абакумов