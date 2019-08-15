Болтон обвинил Россию в краже технологий для создания гиперзвукового оружия

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с гиперзвуковым оружием. В интервью радиостанции «Голос Америки», комментируя ЧП под Северодвинском, господин Болтон начал со сравнения размеров российской экономики с нидерландской.

«Несмотря на это, она тратит достаточно средств на оборону — и на модернизацию ядерного оружия, и на создание новых видов доставки — гиперзвуковых ракет, во многом из украденных у США технологий»,— сказал советник президента США.

Говоря непосредственно о взрыве на полигоне в РФ, он отметил: «Что-то очень сильно пошло не так».

Напомним, взрыв произошел 8 августа, вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона, к субботе, 10 августа, мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений. «Росатом» сообщил, что погибли пятеро сотрудников, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты.

Глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях нового специзделия. Он не уточнил, что это было за специзделие, но пообещал, что работа над новыми образцами будет доведена до конца.

Президент США Дональд Трамп, комментируя в своем аккаунте в Twitter инцидент на ракетном полигоне ВМФ под Северодвинском, заявил, что Вашингтон располагает «похожей, но более совершенной технологией».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Взрыв в Нёноксе укрепил веру США в "Буревестник"».