Глава Пентагона назвал сроки разработки гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Марк Эспер рассказал, сколько времени может занять изготовление гиперзвукового оружия в США. По мнению министра обороны, это вооружение появится у страны в течение пары лет. «Я думаю, что это вопрос пары лет»,— ответил он на соответствующий вопрос в интервью Fox News.

Ранее администрация Дональда Трампа обвинила Россию в краже технологий гиперзвукового оружия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «США "присвоили" себе технологии гиперзвукового оружия».