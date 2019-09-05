Путин видит угрозу в размещении ракетных систем США в Японии и Южной Корее

Президент России Владимир Путин видит угрозу для дальневосточных баз в размещении ракетных систем США в Японии и Южной Корее. В частности, на Камчатке располагается база атомных подводных стратегических ракетоносцев, а во Владивостоке — база надводных кораблей, напомнил президент на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Если они будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы, потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке»,— сказал господин Путин.

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Российский лидер подчеркнул, что о переговорах США с Японией и Южной Кореей в целях размещения на их территориях ракетных комплексов наземного базирования средней дальности заявил глава Пентагона. Однако господин Путин не обсуждал это с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на встрече перед пленарным заседанием, поскольку вопрос будет прорабатываться на уровне министерств иностранных дел.

Господин Абэ ответил, что США не предлагали Японии размещать ракетные системы на ее территории, кроме того, это технически невозможно. «То, что сейчас размещено в Японии, принадлежит Японии, это японская собственность, это предназначено для защиты. Например, из этой системы запустить "Томагавк" даже технически невозможно»,— подчеркнул премьер-министр.

Ранее господин Абэ на ВЭФе призвал президента России заключить мирный договор между странами. Господин Путин ответил, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора, но при заключении мира необходимо учитывать ряд вопросов, связанных с военными обязательствами Японии перед США.

О том, станет ли 2019 год прорывным для отношений с Россией,— в интервью Абэ для “Ъ”.