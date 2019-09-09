09 сентября, понедельник
Войти в профиль
Огонёк

Коротко

Новости

все новости

Подробно

11
В этом году участников столько, что потребовался особый «гостиничный резерв» — для размещения гостей форума в порт Владивостока прибыл круизный лайнер люкс-класса Costa Venezia

Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Пять лет успеха

Восточный экономический форум расширяет географию

Журнал "Огонёк" от , стр. 12

На прошлой неделе во Владивостоке состоялся очередной Восточный экономический форум (ВЭФ), уже пятый по счету, юбилейный.


Более 4 тысяч делегатов из 60 стран — нынешний форум стал рекордным по представительству. Для формата, которому всего-то пять лет от рождения, это безусловное достижение. Впрочем, не единственное — организаторам ВЭФ есть чем отчитаться за первую пятилетку. В официальных документах это сформулировано так: «для развития Дальнего Востока принято более 40 законов, создано 20 территорий опережающего развития, 5 свободных портов, началась реализация свыше 1780 инвестиционных проектов на 3,8 трлн рублей, создано более 230 новых предприятий».



Мост через бухту Золотой Рог сегодня стал визитной карточкой Владивостока

Мост через бухту Золотой Рог сегодня стал визитной карточкой Владивостока

Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

За минувшие годы ВЭФ стал и влиятельной международной площадкой, а Владивосток в сентябре превратился в дипломатический перекресток с интенсивным движением: проблематика региональная и глобальная, череда встреч и переговоров на высшем уровне, особые двусторонние форматы. Главным гостем нынешнего ВЭФ стал премьер-министр Индии. Впервые представительную делегацию во главе с премьер-министром направила во Владивосток Малайзия. Возникли и особые «приметы». Ну, например, посещение Приморья стало привычной строкой в графике японского премьер-министра, а китайская делегация — всегда самая внушительная по числу делегатов.

Форум называется Дальневосточным, но с каждым годом география его участников расширяется — на этот раз приехала деловая миссия из Италии. Не только с коммерческими идеями и в поисках новых партнеров, но и с особой культурной программой: итальянцы привезли во Владивосток шедевр Сандро Боттичелли из галереи Уффици (полотно будет выставляться в столице Приморья до ноября, а затем до февраля переедет в Эрмитаж — «Огонек» писал об этом в №33 за 2019 год).

Нельзя не сказать и еще об одном устоявшемся спутнике ВЭФ — «Улице Дальнего Востока» на острове Русский. На этой площадке под открытым небом все регионы, входящие в Дальневосточный федеральный округ (а это сегодня 11 территорий), стараются привлечь внимание гостей всем тем, чем богаты — традициями и народными промыслами, природными красотами и богатствами недр, даже изысками своей кухни. Для этого на набережной реально возводится целая улица. Ну где еще такое увидишь?

Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя