Пять лет успеха

На прошлой неделе во Владивостоке состоялся очередной Восточный экономический форум (ВЭФ), уже пятый по счету, юбилейный.

Более 4 тысяч делегатов из 60 стран — нынешний форум стал рекордным по представительству. Для формата, которому всего-то пять лет от рождения, это безусловное достижение. Впрочем, не единственное — организаторам ВЭФ есть чем отчитаться за первую пятилетку. В официальных документах это сформулировано так: «для развития Дальнего Востока принято более 40 законов, создано 20 территорий опережающего развития, 5 свободных портов, началась реализация свыше 1780 инвестиционных проектов на 3,8 трлн рублей, создано более 230 новых предприятий».

Мост через бухту Золотой Рог сегодня стал визитной карточкой Владивостока Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

За минувшие годы ВЭФ стал и влиятельной международной площадкой, а Владивосток в сентябре превратился в дипломатический перекресток с интенсивным движением: проблематика региональная и глобальная, череда встреч и переговоров на высшем уровне, особые двусторонние форматы. Главным гостем нынешнего ВЭФ стал премьер-министр Индии. Впервые представительную делегацию во главе с премьер-министром направила во Владивосток Малайзия. Возникли и особые «приметы». Ну, например, посещение Приморья стало привычной строкой в графике японского премьер-министра, а китайская делегация — всегда самая внушительная по числу делегатов.

Форум называется Дальневосточным, но с каждым годом география его участников расширяется — на этот раз приехала деловая миссия из Италии. Не только с коммерческими идеями и в поисках новых партнеров, но и с особой культурной программой: итальянцы привезли во Владивосток шедевр Сандро Боттичелли из галереи Уффици (полотно будет выставляться в столице Приморья до ноября, а затем до февраля переедет в Эрмитаж — «Огонек» писал об этом в №33 за 2019 год).

Нельзя не сказать и еще об одном устоявшемся спутнике ВЭФ — «Улице Дальнего Востока» на острове Русский. На этой площадке под открытым небом все регионы, входящие в Дальневосточный федеральный округ (а это сегодня 11 территорий), стараются привлечь внимание гостей всем тем, чем богаты — традициями и народными промыслами, природными красотами и богатствами недр, даже изысками своей кухни. Для этого на набережной реально возводится целая улица. Ну где еще такое увидишь?