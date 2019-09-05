Moody`s включило «Газпром» и «Роснефть» в десятку самых дорогих компаний Европы

Международное рейтинговое агентство Moody`s поставило «Газпром» на седьмое место в рейтинге крупнейших нефинансовых компаний Европы, Ближнего Востока и Африки по объему ликвидности по итогам 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на отчет организации. Ликвидность компании составляет €21,1 млрд. На девятом месте находится «Роснефть» (€17,8 млрд).

Как отмечают аналитики агентства, ликвидность обеих компаний выросла по сравнению с 2017 годом, а «Роснефть» практически удвоила этот показатель.

Moody`s оценивало только те компании, которые оно покрывает, поэтому «Сургутнефтегаз» в рейтинг не вошел, уточнил один из авторов отчета — Ричард Моравец. Согласно отчетности нефтекомпании, ее ликвидные активы достигали €41,8 млрд по курсу Центробанка на конец 2018 года. Таким образом, «Сургутнефтегаз» мог бы занять вторую строчку, уступив только Saudi Aramco.