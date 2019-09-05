Индия предоставит России кредит в $1 млрд

Индия приняла решение одобрить России кредит в размере $1 млрд, направленный на развитие регионов Дальнего Востока, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке.

«Индия предоставит кредитную линию в размере $1 млрд. Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке. Правительство Индии очень активно работает в этом регионе»,— прокомментировал решение о кредите глава индийского правительства.

Нарендра Моди стал одним из главных гостей ВЭФ-2019. В рамках форума премьер-министр Индии также провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, по результатам которой было объявлено о планах довести объем товарооборота между двумя странами до $30 млрд к 2025 году.

О результатах встречи читайте в материале “Ъ” «Такое нынче в Моди».