Где-то между Японией и Индией

Международная повестка Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2019 году демонстрирует в первую очередь состоявшееся у нас на глазах позиционирование российского макрорегиона Дальнего Востока как отдельного и значимого игрока в Азии. Спустя несколько лет после заявления амбиций РФ в этой сфере можно признать: ВЭФ в этом качестве важен не только России, Китаю, Южной Корее и Японии, но и большинству экономик Азии. В этом смысле у ВЭФа есть в нынешнем году «внешняя» и «внутренняя» азиатская повестки. Важно, как видит российский Дальний Восток Россия после нескольких лет планирования и стартовых работ. Но не менее важно, как в среднесрочном будущем российский Дальний Восток будет встроен в систему взаимоотношений в самой густонаселенной части света.

Стандартно условную «силу» международных форумов — а ВЭФ уже достаточно давно имеет это измерение не только формально, но и содержательно — принято измерять по готовности присутствия и представления себя на площадке лидеров крупнейших мировых экономик. В этом аспекте форум во Владивостоке 4–6 сентября может считаться показательным: помимо России—хоста ВЭФ на нем представлено руководство всех основных игроков не только Дальневосточного, но и в целом Азиатского региона — это Китай, Япония, Индия, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Монголия; список других стран, представленных менее высоким уровнем, вполне совпадает со списком всех значимых региональных экономик. Но дело не в том, что во Владивосток в очередной раз прилетят глава Индии Нарендра Моди и Японии Синдзо Абэ, хотя и готовность глав крупнейших стран Азии из года в год посещать с формальной точки зрения чисто региональную и интересную на первый взгляд лишь России площадку говорит о значимости происходящего. Дело скорее в том, что лишь к текущему году программа происходящего дает ясное понимание: российские усилия по развитию национальной части Дальнего Востока, планировавшиеся и реализовывавшиеся в последнее десятилетие, замечены, оценены и приняты во внимание как значимые. Без этого ВЭФ оставался бы интересным, важным, ценным, но очень локальным явлением.

Видимо, одна из главных особенностей условно «международной» повестки ВЭФа в 2019 году — это ее ориентация на более широкую, чем «чисто дальневосточная», шкалу измерения. Впервые ВЭФ, традиционно посвящающий очень много усилий обсуждению самых различных аспектов российско-китайских отношений, не выглядит как форум, где российско-китайское сотрудничество — это главный вопрос. Но «китайская» повестка во Владивостоке в сентябре текущего года во многом под влиянием нескольких лет чрезвычайно подробного и скрупулезного обсуждения на всех уровнях является сугубо прагматической: Китай предпочитает на ВЭФе включаться в широкое обсуждение макрорегиональных тем. Собственно КНР будет посвящено несколько отдельных тем, в числе которых главное — дискуссия о способах реализации российско-китайской программы сотрудничества до 2024 года, и в ней планируют принять участие преимущественно предприниматели из Китая: главы бизнес-ассоциаций и коммерческих компаний. Вопросы о сопряжении китайского внешнеполитического проекта «Пояс и путь» и российских проектов в регионе обсуждены еще в 2017–2018 годах.

В свою очередь, продолжение широкого интереса Индии к развитию Дальнего Востока России — это причина визита в Россию Нарендры Моди. Ключевые темы здесь — логистика грузопотоков из Индии по территории РФ, цифровизация взаимной торговли и, что важно, сотрудничество РФ и Индии в сфере развития человеческого капитала.

Программа премьер-министра Японии Синдзо Абэ на ВЭФе предполагает масштабное обсуждение продвижения интересов страны в Северном Ледовитом океане Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В свою очередь, японская составляющая ВЭФа — это в первую очередь вопросы так называемого «Плана 8», реализуемого Россией и Японией в сфере развития региона. Кроме того, команду Синдзо Абэ очевидно интересует проект «Арктик СПГ-2» и развития Северного морского пути, представляющего для Японии новые перспективы мировой торговли, планы России в отношении Транссиба и БАМа, российские планы в фармацевтике, автомобилестроении, ТЭКе, авиации и, как ни странно, строительной отрасли. Наконец, важнейшим событием обещает быть встреча руководства ПАО «НК "Роснефть"» с представителями деловых кругов Японии — она будет закрытой, но она объявлена, от такого рода событий имеет смысл ждать громких сделок.

Корейская составляющая ВЭФа — это второй российско-корейский межрегиональный форум «Путь новых возможностей», выделившийся в отдельное мероприятие, а также обсуждение и на самом форуме, и на его полях реально трехсторонних по смыслу вопросов взаимодействия РФ, Республики Корея и КНДР в самых разных аспектах. Это и перспективы развития транскорейской железной дороги с выходом на Транссиб, и строительство газопровода и энергетического моста в Республику Корея через территорию КНДР, и российско-южнокорейский план «9 мостов» (он в начале года расширен и по отраслям — сейчас это энергетика, железные дороги, освоение Севморпути, судостроение, сельское хозяйство, и по регионам РФ, в которых возможна его реализация), и интернет-торговля с КНДР. Быстрых решений здесь вряд ли следует ожидать, однако эта планомерная работа показывает, в какой мере перспективы Дальнего Востока России — в очень позитивном смысле — зависят от развития взаимоотношений с настоящим и будущим Кореи: это может содействовать росту во всем регионе.

Наконец, важным станет возвращение на ВЭФ Сингапура в текущем году: во Владивостоке пройдет десятое заседание Межправительственной российско-сингапурской комиссии высокого уровня, возможны новости по переговорам о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром. Отметим, что «география» ВЭФа в 2019 году предельно расширится — так, во Владивостоке пройдет бизнес-диалог «Россия—Европа» с участием глав крупнейших технологических компаний и ряд мероприятий, демонстрирующих, что такие гиганты, как Orange, ABB, Enel, Huawei, SAP, совершенно не намерены упускать из вида российские планы развития Дальнего Востока, особенно в его цифровых аспектах.

Однако, видимо, даже более важны три ожидаемых события ВЭФа, посвященных собственно российскому взгляду на интеграцию Дальнего Востока в экономический макрорегион Азии. В первую очередь во Владивостоке впервые публично обсудят, как, с точки зрения Китая, Южной Кореи, Японии, Сингапура, Малайзии, Вьетнама, выглядел в недалеком прошлом и выглядит в настоящем «поворот России на Восток», о котором так много говорили в прошлые годы внутри самой России. Второе важное мероприятие — обсуждение «Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?»: в нем помимо российских крупных предпринимателей примут участие представители Индонезии. Наконец, важно для большинства иностранцев обсуждение цифровизации дальневосточной экономики на ВЭФе — здесь важен именно взгляд со стороны, поскольку только внешний взгляд может рационально оценить барьеры на пути этого вхождения Дальнего Востока в мировую экономику.

И как промежуточный финал такого рода дискуссий — обсуждение во Владивостоке, видимо, впервые в более или менее практической форме, дальневосточных «городов будущего». Крупные городские агломерации — практически неизбежность следующих десятилетий развития всей Азии, для которой такой способ роста естественен, Россия также будет занята развитием и созданием в регионе новых городов. Какими они будут? Первые ответы мировые партнеры РФ получат именно во Владивостоке.

Дмитрий Бутрин