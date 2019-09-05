Пострадавшие при взрыве под Северодвинском сотрудники «Росатома» идут на поправку

Три сотрудника Российского федерального ядерного центра—Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), пострадавшие при взрыве на военном полигоне под Северодвинском, идут на поправку, сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Пять сотрудников этого центра при взрыве погибли.

«Конечно, следим (за состоянием пострадавших.— “Ъ”). По нашей информации, пострадавшие в ходе ЧП в Архангельской области сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ идут на поправку»,— сказал губернатор. Закрытый город Саров, в котором находится РФЯЦ-ВНИИЭФ, относится к Нижегородской области.

Также глава области добавил, что в ближайшее время состоится церемония вручения Орденов мужества семьям погибших сотрудников ядерного центра и пострадавшим в результате аварии.

Взрыв на морском военном полигоне Минобороны России, расположенном недалеко от поселка Нёнокса Архангельской области, произошел 8 августа. Погибли пять сотрудников «Росатома», трое пострадали. В Северодвинске, расположенном в 40 км от места ЧП, было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона. К субботе, 9 августа, мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений. Согласно заявлению «Росатома», погибшие сотрудники занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты.

О том, что известно о взрыве, читайте в материале “Ъ” «При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ».