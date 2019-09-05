Группа компаний «Регион»

Основана в 1995 году. В 2001 году совет директоров ГК принял решение развивать бизнес по управлению активами. В 2011 году группа управляющих компаний (УК) «Региона» стала крупнейшей в России по числу обслуживаемых НПФ. В дивизион УК входят «Регион Эссет Менеджмент», «Регион Траст», «Регион Инвестиции», «Регион Девелопмент». Группа занимается банковской, страховой и лизинговой деятельностью, а также оказывает услуги брокерского и депозитарного обслуживания. Первым пенсионным активом группы в 2017 году стал НПФ «Традиция». Сейчас в пенсионный дивизион входят также НПФ «Будущее», «Эволюция» (бывший «Нефтегарант»), «Телеком-союз», «Социальное развитие» и «Образование». На середину 2019 года совокупный объем средств под управлением компаний «Региона» составлял 695 млрд руб., из них пенсионных накоплений НПФ — 490 млрд руб., а резервов — 112 млрд руб. Активы частных фондов, входящих в пенсионный дивизион группы, равнялись 507 млрд руб. Чистая прибыль ГК «Регион» в 2018 году составила 6,3 млрд руб. Конечными бенефициарами группы являются Сергей Судариков (90% акций) и Андрей Жуйков (10%).