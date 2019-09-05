Павел Совкомфлот оказался Русским Арийцем

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России отказался пересматривать обвинительный приговор Олугбенгу Банколе — уроженцу Нигерии, специализирующемуся на брачных аферах. Афророссиянин «сватал» состоятельных, но одиноких москвичек среднего возраста за одного и того же «уходящего в отставку офицера армии США», роль которого на сайтах знакомств играл его партнер из Ганы, еще не получивший российского гражданства. Желающих выйти замуж за американского полковника оказалось так много, что для приема их взносов посреднику пришлось оформить шесть паспортов на разные фамилии и открыть более полутора сотен банковских счетов.

Олугбенг Тейо Банколе в полном объеме признал свою вину и раскаялся, поэтому Тверской райсуд Москвы рассмотрел его дело в особом порядке. А вот с приговором — за девять эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) нигерийцу дали пять лет колонии общего режима — он уже не согласился. По мнению господина Банколе, суд не учел, что к уголовной ответственности он привлекается впервые, давно состоит в браке с жительницей подмосковного Красногорска и имеет на иждивении двух детей, оказал результативную, по его мнению, помощь следствию и начал гасить нанесенный потерпевшим ущерб. С учетом этих обстоятельств определенный райсудом срок заключения, как полагал осужденный, мог бы быть снижен, о чем он и попросил вышестоящий суд.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда посчитала, что для исправления аферисту достаточно будет провести в колонии четыре года и девять месяцев, и слегка подкорректировала решение районного судьи, а вот Верховный суд, ознакомившись с претензиями Тейо Олугбенга, даже рассматривать его жалобу не стал. Таким образом, африканцу осталось надеяться только на условно-досрочное освобождение.

37-летний Банколе, как полагало следствие, возглавлял московский филиал международной сети брачных аферистов, созданной уроженцами и выходцами из Центральной Африки. Руководил мошенниками, предположительно, гражданин Ганы Сильвестер Омаребу — во всяком случае, именно ему Олугбенг Банколе переводил деньги после каждого совершенного мошенничества, предварительно конвертировав рубли в доллары США. При этом для допроса и привлечения к ответственности в России ганец по понятным причинам оказался недоступен, поэтому в уголовном деле вероятный организатор проходит как «неустановленное лицо», использовавшее в интернет-переписке ник Chidi.

Ганец и его команда, как считает следствие, постоянно мониторили российские соцсети и сайты знакомств, отыскивая одиноких женщин в возрасте 40–50 лет. Критериями отбора были не длина ног или объем талии, а социальное положение дамы. Подобрав объект, Сильвестер Омаребу выходил на связь с избранницей, причем, как было установлено экспертами, малограмотный африканец делал это с помощью обычного Google-переводчика.

Письма афериста не отличались разнообразием: всем потенциальным «невестам» он представлялся высокопоставленным офицером флота или армии США, который выполняет последнее перед выходом в отставку боевое задание в Сирии, Афганистане или Ираке.

При этом думает «офицер» уже о новой, гражданской жизни и, конечно, семье, которой так и не успел обзавестись из-за постоянных командировок в горячие точки. К письму, как следует из материалов дела, обычно прилагалась скопированная из тех же соцсетей или рекламного буклета фотография седовласого, но подтянутого военного в парадном кителе.

Интересно, что ганец не утруждал себя выбором сюжетов и иллюстраций: одна и та же история военного, как установило следствие, кочевала из чата в чат.

Менять приходилось только фамилию «высокопоставленного офицера» и адрес его электронной почты, поскольку информация о женихах-мошенниках мгновенно распространялась среди пользовательниц профильных сайтов и их установочные данные отправлялись в бан. Впрочем, и здесь Сильвестер Омаребу действовал без особого изыска, просто давая своему герою звучные англоязычные имя и фамилию: Стивен Норман, Кельвин Роланд, Михаэль Вильямс.

После недолгой переписки с соискательницей замужества «военный» из Ганы просил ее принять подарок, который он планировал передать с оказией. В Москву, как писал Сильвестер Омаребу, должен был прилететь по делам его приятель, сотрудник посольства США Барри Девис. На этом роль ганца заканчивалась, а вместо него в контакт с «невестой» вступал уже Олугбенг Банколе. Он звонил даме, представлялся, говорил, что готов передать ей посылку от «жениха», но хотел бы сначала компенсировать свои расходы, которые был вынужден понести при «растаможке» груза. Деньги «дипломат» просил перевести на указанные им паспортные данные через систему платежей «Колибри» или «Золотая корона», а после того как дама оплачивала «растаможку», получал деньги в банкомате и назначал встречу следующей «невесте».

От избранниц «высокопоставленного офицера», как следует из материалов дела, не было отбоя: Олугбенг Банколе едва успевал собирать сделанные взносы, открыв для этой цели более 150 счетов.

К каждому из них нигериец обязательно заказывал и банковскую карту для удобства снятия наличных. Поскольку Олугбенг Банколе, в отличие от его партнера, вступал с потерпевшими в реальные финансовые отношения, ему приходилось соблюдать серьезные меры конспирации.

Как выяснилось при обыске его квартиры на окраине Красногорска, афророссиянин помимо настоящих российских документов имел еще шесть паспортов, согласно которым являлся гражданином ЮАР, Ганы, Мали, Камеруна и Кот-д`Ивуара. Интересно, что при выборе псевдонимов для поддельных паспортов Олугбенг Банколе опять же, в отличие от Сильвестера Омаребу, продемонстрировал чувство юмора: в ЮАР он стал Павлом Совкомфлотом (Paul Sovcomflot), в Мали — Партитетом Агро (Partitet Agro), а в Кот-д`Ивуаре — и вовсе Русским Арийцем (Ivu Arietc Russi).

Тверской райсуд признал афророссиянина виновным в девяти эпизодах мошенничества в составе группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму чуть более 3,5 млн руб.

Как оказалось, несмотря на масштабность своей деятельности, мошенники старались подходить к каждому клиенту индивидуально. Например, бухгалтера Розу «военный моряк» попросил принять от него обычный подарок — коробку с одеждой известных брендов, и за ее «растаможку» дама заплатила всего 30 тыс. руб.

Отношения «офицера» с индивидуальным предпринимателем Светланой зашли дальше: избранник попросил подругу положить на «их совместный счет в Москве» свои «боевые» за последние заграничные командировки. «Растаможка» якобы доставленной курьером в дипломате наличной валюты обошлась предпринимателю в 430 тыс. руб. Своего рода рекорд же поставила топ-менеджер госкорпорации Ульяна, которую очаровал «полковник-спецназовец». Тот признался ей, что сделал выбор, причем не только будущей супруги, но и страны, в которой будет жить его семья. «Полковник» заявил Светлане, что хотел бы переехать к ней в Россию после выхода в отставку, а все свои накопления, сделанные за 30 лет службы,— передать своей избраннице, чтобы она заранее подготовилась к радостной встрече и созданию семьи. Таможенная очистка состояния спецназовца обошлась топ-менеджеру в 1 млн и 19 тыс. руб. При этом уже очевидно, что до суда дошли далеко не все эпизоды: многие дамы, полагают участники расследования, пережив обман и горькое разочарование, предпочли не обращаться в правоохранительные органы.

Сергей Машкин