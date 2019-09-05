Рунет выработал устойчивость

Россия улучшила позиции в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета, заняв 11-е место в мире. Однако этому способствуют не государственные инициативы, а развитие сетей операторов и рост числа альтернативных маршрутов трафика, считают эксперты. В перспективе укрепить отказоустойчивость рунета может переход на новый интернет-протокол IPv6, в котором Россия пока отстает.

Россия поднялась на две строчки в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета, заняв 11-е место, следует из ежегодного отчета Qrator Labs (есть у “Ъ”). Всего проанализированы национальные сегменты интернета 224 стран. Для рейтинга отбирались операторы, отказ работоспособности которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента национального сегмента интернета. Чем больше альтернативных маршрутов прохождения трафика, тем более отказоустойчивым и стабильным считается интернет-сегмент. В России ключевым оператором выступает «Ростелеком». Сбой в его работе мог бы привести к недоступности 4,74% сетей российского сегмента интернета.

На рост устойчивости интернета в России повлияло улучшение взаимоотношений между участниками рынка, развитие сети в регионах с низким проникновением, например на Дальнем Востоке, и рост с низкой базы, считает технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. При этом в России нет конкуренции за звание «национального лидера», хотя «Ростелеком» никогда не был монополистом на рынке пропуска трафика, отмечает он.

Устойчивость российского сегмента интернета волнует и власти. 1 ноября 2019 года в силу вступит закон о «суверенном рунете», по которому в случае угрозы отключения национального сегмента от глобальной сети Россия может ввести централизованное управление сетью. Также появится национальная система доменных имен, которая будет применяться с 2021 года.

Более качественную и связанную работу сети в России обеспечило бы ускорение перехода на интернет-протокол IPv6, считает Артем Гавриченков.

Этот протокол внедряется глобально с 2012 года для сохранения адресного пространства в интернете за счет использования длины адреса 128 бит вместо 32 бит. По оценке Qrator Labs, проникновение IPv6 остается низким во всем мире и составляет 27%, в России же этот показатель — всего 3,78%. Медленный переход на IPv6 в России может быть связан с отсутствием необходимых компетенций и нежеланием операторов делать долгосрочные инвестиции, полагает господин Гавриченков. При этом пользователи ощутили бы эффект в виде снижения задержек и, например, более быстрой работы видео, уверен он.

Сейчас в рунете мало ресурсов, которые доступны по протоколу IPv6, подтверждает собеседник “Ъ” на рынке. По его словам, основная доля трафика IPv6 приходится на Google, YouTube, Facebook и Instagram, а из крупных российских компаний можно выделить «Яндекс». Ситуация может кардинально измениться с включением IPv6 на ресурсах Mail.ru Group, включая «ВКонтакте» и «Одноклассники», уверен он.

Предыдущий протокол IPv4 исчерпан, свободных адресов практически нет, получить их можно только на вторичном рынке, но цены постоянно растут, отмечает директор по внешним связям в Восточной Европе и Центральной Азии RIPE NCC (организация, распределяющая IP-адреса) Максим Буртиков. «Для операторов оставаться на старом протоколе крайне накладно, кроме того, развивать тот же интернет вещей на нем нельзя»,— отмечает он. Ранее развитие нового протокола в России ограничивало то, что работу с IPv6 не поддерживало оборудование систем оперативно-разыскных мероприятий, «но это более не так», подчеркивает эксперт.

Среди операторов первой в России IPv6 в 2018 году начала внедрять МТС. Сейчас доля IPv6-трафика в ее сети превышает 30% и продолжает расти, рассказали в компании. В «МегаФоне» также реализовали поддержку IPv6 на своей сети, планирует это сделать и «Вымпелком».

Юлия Тишина, Данила Моисеев