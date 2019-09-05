Состав ВАК защитили от борцов с плагиатом

Верховный суд РФ отказался принять к рассмотрению иски «Агоры» и «Диссернета», которые требовали признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Заявители утверждают, что правительство весной переназначило 17 членов ВАК в нарушение закона, запрещающего пребывание в комиссии более чем два срока. ВС даже не стал изучать аргументы — судьи посчитали, что решение о составе ВАК никак не касается заявителей.

Верховный суд дал одинаковые ответы по всем искам, касающимся нового состава ВАК, сообщил “Ъ” адвокат «Агоры» Кирилл Коротеев. «У каждого заявителя было свое обоснование, но суд написал всем одно и то же: "Оспариваемый правительственный акт не затрагивает ваши права, свободы или законные интересы". Никакого анализа самой ситуации проведено не было»,— сказал юрист.

Напомним, правозащитники и борцы с плагиатом пытались совместно оспорить майское распоряжение правительства о новом составе ВАК (отвечает за присвоение и лишение ученых степеней). Заявители указывали, что еще в 2014 году было принято положение о ВАК, в котором установлено ограничение по членству в комиссии — не более двух сроков подряд. В 2016 году положение незначительно изменили, но норма о двух сроках сохранилась дословно. В 2019 году правительство утвердило новый состав ВАК — 179 человек. Для двенадцати из них это был уже третий срок в составе комиссии, для троих — четвертый, а для ректора МГУ Виктора Садовничего и председателя ВАК Владимира Филиппова — шестой. Минобрнауки, которому подчиняется ВАК, отказалось признавать это нарушением: в ведомстве заявили, что принятие положения 2016 года «обнулило» все предыдущие сроки членов комиссии.

Как пояснял “Ъ” Кирилл Коротеев, чтобы оспорить правительственное постановление, нужно доказать суду, что документ нарушает права заявителя. Так, «Агора» сопровождала иск доктора филологических наук Алексея Касьяна, который подавал заявку на включение в состав ВАК и не попал туда. В исковом заявлении говорилось, что 17 членов комиссии, зачисленных с нарушениями, заняли места добросовестных кандидатов, возможно, и Алексея Касьяна. Кроме того, господин Касьян участвует в издании научного журнала «Вопросы языкового родства», а ВАК устанавливает требования для подобных изданий, поэтому вопрос состава комиссии важен для заявителя. Иное обоснование было у заявителя от «Диссернета» физика Андрея Заякина. Он сообщил суду, что регулярно направляет в ВАК жалобы на некорректные диссертации. А если когда-нибудь позже будет установлено, что состав комиссии был сформирован незаконно, то и все решения о лишении ученых степеней могут быть оспорены, и тогда его усилия окажутся напрасными.

Вчера господин Заякин заявил “Ъ”, что «нисколько не удивлен» решением ВС, и связал это с тем, что в 2015 году «Диссернет» подавал в ВАК жалобу на некорректные заимствования в докторской диссертации зампреда Верховного суда Олега Свириденко. Лишение его ученой степени могло быть использовано, чтобы поставить под вопрос и судейский статус. ВАК тогда отказал «Диссернету», заявив, что совпадения в диссертационной работе не являются плагиатом, а носят характер «устойчивых оборотов» и «стандартов научного стиля» (см. “Ъ” от 21 декабря 2015 года). И «Диссернет», и «Агора» намерены обжаловать решение в апелляционной коллегии ВС.

«Само по себе невключение Касьяна в состав ВАК еще не говорит о том, что это произошло из-за предполагаемого нарушения процедуры. Но и предположить обратное также можно. Отказ ВС РФ в принятии заявления говорит о том, что суд не склонен в подобных случаях расширительно толковать факты нарушения интересов третьих лиц,— считает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.— Подобная точка зрения будет руководством и при рассмотрении других подобных споров».

«Жонглирование терминами "подряд — не подряд", "толкуется", "обнуляется", единожды начавшись по известному поводу, разрослось в эпидемию. Причем "толкование" и "обнуление" неизменно происходит в интересах тех, кого хотят оставить на насиженных местах с полномочиями,— считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.

— Ситуация с "обновлением" состава ВАК выглядит именно такой». Адвокат уверен, что вопрос о законности формирования нового состава комиссии представляет публичный интерес, «поскольку касается неопределенного круга лиц, попадающих в сферу ее полномочий». «И было бы правильно в защиту публичных интересов выступить прокуратуре, но как-то не слышно ее голоса»,— добавил он. По мнению господина Клювганта, заявители «вполне достойно» обосновали в жалобах свой интерес к составу ВАК. «Печально, что сам ВС посчитал иначе, хотелось бы увидеть его мотивировку отказа в принятии жалоб,— сказал адвокат.— Дальнейшее развитие "искусства толкования" в таком направлении может привести к тому, что вообще ничей и никакой интерес, кроме самих членов ВАК, не будет признан нарушенным ни при каких обстоятельствах».

Александр Черных