ВАК вызывают на защиту в Верховном суде

«Диссернет» и «Агора» просят Верховный суд РФ признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей за присвоение и лишение ученых степеней. Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии. Из-за этого любые решения ВАК априори являются незаконными, говорится в иске. В Минобрнауки, которому подчиняется ВАК, заявляют о легитимности нового состава комиссии.

Вольное сетевое сообщество «Диссернет» и международная правозащитная группа «Агора» подали в Верховный суд РФ два разных исковых заявления, но сделали это «скоординированно», рассказал “Ъ” юрист «Агоры» Кирилл Коротеев. Оба иска оспаривают распоряжение премьера Дмитрия Медведева об утверждении очередного состава Высшей аттестационной комиссии, подписанное 22 мая 2019 года. Заявители ссылаются на положение о ВАК, где полномочия членов ВАК ограничены двумя сроками подряд (утверждено постановлением правительства РФ от 26 марта 2016 года).

В исках утверждается, что назначение 17 членов нового состава ВАК нарушает это ограничение.

Для 12 человек это уже третий срок в составе комиссии (среди них — замглавы ВАК Владимир Васильев), для троих — четвертый срок (в частности, для другого замглавы комиссии, Владимира Шульца). Есть в ВАК и настоящие долгожители — по словам заявителей, ректор МГУ Виктор Садовничий и председатель комиссии ректор РУДН Владимир Филиппов переназначены на шестой срок. «Диссернет» и «Агора» просят Верховный суд «признать незаконным» майское решение правительства и «обязать ответчика привести состав ВАК в соответствие с постановлением правительства от 2016 года».

«Сейчас наша главная задача — чтобы Верховный суд принял иск к рассмотрению,— сказал “Ъ” Кирилл Коротеев.— Нельзя просто взять и оспорить постановление правительства — надо объяснить суду, как этот документ нарушает права конкретного заявителя». «Агора» в этом иске представляет интересы доктора филологических наук Алексея Касьяна, который утверждает, что новый состав ВАК дважды нарушил его права. «Во-первых, Алексей Касьян сам подавал заявку на включение в состав ВАК и не попал туда. Зато попали 17 человек с явным нарушением процедуры. Очевидно, что они занимают места добросовестных кандидатов. Если бы их не включили в комиссию, то Касьян мог бы стать членом ВАК,— пояснил юрист.— Мы не можем знать этого наверняка, но считаем, что в любом случае необходимо провести новую, законную процедуру».

Кроме того, господин Касьян состоит членом редакционной коллегии научного журнала «Вопросы языкового родства», а ВАК устанавливает требования для научных изданий. «И он, как человек, которого непосредственно касаются распоряжения ВАК, заинтересован в том, чтобы они формулировались законно созданным органом,— сказал юрист "Агоры".— Мы надеемся, что Верховный суд согласится с тем, что у Касьяна есть основания оспаривать распоряжение правительства».

Заявителем иска от «Диссернета» выступает сопредседатель сообщества физик Андрей Заякин. Он рассказал “Ъ”, что регулярно направляет в ВАК жалобы на некорректные диссертации. Но если состав ВАК сформирован незаконно, то и его решения о лишении ученой степени могут быть впоследствии оспорены в суде, и тогда усилия «Диссернета» окажутся напрасными. «Таким образом, решение о новом составе ВАК задевает мои права,— сказал физик.— Но надо понимать, что аналогичным образом могут быть признаны незаконными все решения Минобрнауки России, в основу которых положены рекомендации ВАК, то есть практически все решения, касающиеся государственной системы научной аттестации».

В пресс-службе Минобрнауки вчера заявили “Ъ”, что ведомство, как и прежде, считает новый состав ВАК полностью легитимным. Министерство ссылается на заключение Института законодательства и сравнительного правоведения, которого, однако, нет в открытом доступе. Авторы этого документа утверждают, что принятое в 2016 году ограничение «не более двух сроков» «обнуляет» все действовавшие ранее документы — а значит, и предыдущие сроки членов комиссии. Минобрнауки России и ВАК «открыты для прямого диалога со всеми заинтересованными участниками процесса в стремлении наладить работу научной системы во всех ее компонентах», заявили в пресс-службе министерства.

Институт законодательства и сравнительного правоведения, на заключение которого ссылается Минобрнауки, возглавляет академик РАН Талия Хабриева. Она также упоминается в исковых заявлениях среди тех членов ВАК, кто нелегитимно переназначен на четвертый срок. Ранее “Ъ” попросил комментарий у Талии Хабриевой, но в приемной института сообщили, что она не может общаться со СМИ из-за занятости. «Я вообще не уверен в существовании этого юридического заключения, на которое ссылается Минобрнауки,— сказал “Ъ” Андрей Заякин.— Талия Хабриева в коридоре ВАК сказала мне при свидетелях, что ее институт не готовил такой экспертизы. Надеюсь, суд прояснит и этот вопрос». «Со стороны госорганов уже было высказано несколько разных объяснений законности нового состава ВАК,— сказал “Ъ” Кирилл Коротеев.— Мы не знаем, какое именно объяснение Минобрнауки представит Верховному суду, но у нас есть юридические аргументы против любого из них».

Александр Черных