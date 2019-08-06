ПИФы удвоили привлекательность

По данным Investfunds, июль стал самым успешным месяцем для индустрии коллективных инвестиций РФ за последние четырнадцать месяцев. За минувший месяц чистый приток средств в открытые паевые фонды достиг 13,4 млрд руб., в два раза перекрыв показатель предыдущего месяца (6,7 млрд руб.). Восстанавливается привлечение средств в консервативные фонды облигаций. При этом более агрессивные стратегии частные инвесторы предпочитают приобретать онлайн.

Управляющие компании в июле удвоили по сравнению с предшествующим месяцем привлечения в открытые паевые фонды. По данным Investfunds, чистый приток средств составил 13,364 млрд руб., что является рекордным значением с мая прошлого года и четвертым по величине за всю историю отрасли. В этом году устойчивое поступление средств в розничные ПИФы наблюдается третий месяц подряд, и за это время инвесторы вложили в них свыше 21,3 млрд руб. Основными бенефициарами роста интереса инвесторов стали фонды рисковых стратегий — акций и смешанных инвестиций. Вложения в фонды данных категорий за три месяца составили 16,6 млрд руб. В последние месяцы наметился приток и в облигационные фонды. Главная причина для такой динамики — сохраняющаяся высокой накопленная доходность с начала года как в фондах акций, так и в фондах облигаций. «Доходность паевых фондов с начала года превышает уровень ставок по депозитам. Учитывая, что курс рубля относительно стабилен и даже немного растет, то валютные инструменты сейчас проигрывают конкуренцию рублевым»,— отмечает начальник управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитала» Константин Кирпичев. По данным Investfunds, за семь месяцев фонды акций показали рост стоимости пая на 10–25%, фонды облигаций — на 5–9%.

Привлечениям в ОПИФы способствует продолжающееся снижение ставок по депозитам. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде июля 2019 года составила 7,05% годовых против 7,53% годовых в первой декаде января. «После того как ЦБ 26 июля снизил ключевую ставку до 7,25%, стоит ожидать дальнейшего снижения ставок по депозитам, тем более что в пресс-релизе к решению было указано, что в базовом сценарии возможно еще снижение до конца года»,— отмечает директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк.

Пока основным каналом привлечения остается банковская сеть продаж. Однако интерес клиентов растет и к удаленным каналам, при этом в них используются в основном агрессивные стратегии. По словам управляющего директора «Сбербанк Управление активами» Василия Илларионова, при инвестировании онлайн «единственный понятный широкому кругу инвесторов ориентир — это историческая доходность». Однако после прошлогодних колебаний долгового рынка этот показатель у консервативных ПИФов облигаций находится на недостаточно высоком уровне. «Поэтому в онлайне пользуются популярностью фонды акций. Но не так много инвесторов, которые готовы к более высокому уровню риска»,— отмечает господин Илларионов. «Новые технологии не только позволяют увеличивать охват аудитории, но и дают возможность создавать инновационные продукты и сервисы, что повышает востребованность инвестиционных продуктов, в том числе у розничного инвестора»,— отмечает Виктор Барк.

В ближайшие месяцы управляющие ожидают усиления притоков, хотя и не ждут быстрого обновления рекордов 2018 года. «Вряд ли пока стоит говорить о рекордных привлечениях, но на данный момент есть предпосылки для высоких темпов роста. Основным драйвером станут фонды облигаций»,— считает Василий Илларионов. В таких условиях управляющие не исключают активизации рекламных кампаний, направленных на привлечение новых клиентов. «Сейчас достаточно удачный момент для рекламы инвестиционных продуктов. Управляющие компании видят притоки и справедливо надеются с помощью рекламы стимулировать интерес инвесторов. Правильно выбранный канал и целевая аудитория, скорее всего, могут принести желаемый эффект»,— отмечает Константин Кирпичев.

Виталий Гайдаев