Курский заповедник уходит в оборону

Борьба курской обладминистрации и граждан за регистрацию домов, построенных в охранной зоне Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени Алехина, перешла в стадию массовых судебных разбирательств. После обещанной властями поддержки и заявления коллегии адвокатов «Гриб, Терновцов и партнеры» об оказании бесплатной юридической помощи в суд подано уже 27 заявлений от жителей Кукуевки и планируется еще столько же. Они пытаются признать незаконным отказ в регистрации домов. В заповеднике настаивают, что деятельность в охранной зоне нанесет ущерб природным комплексам.



В Курский райсуд Курской области поступило 27 заявлений от физлиц о признании права собственности на дома, находящиеся в охранной зоне заповедника. По нескольким заявлениям уже прошли первые заседания. Массовая подача исков началась после того, как к проблеме подключился врио губернатора Роман Старовойт. 1 апреля 2019 года он приехал в Кукуевку и заявил о «нескольких вариантах путей разрешения возникшей проблемы». Вскоре коллегия адвокатов «Гриб, Терновцов и партнеры» объявила о готовности бесплатно оказать юридическую помощь жителям Кукуевки, а администрация области — о бесплатном проведении для них экологической экспертизы. В начале лета в райсуд поступил первый после заявления господина Старовойта иск от физлица, а в июле адвокаты начали подавать заявления почти каждые два дня.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Гриб, Терновцов и партнеры» Александр Терновцов рассказал вчера “Ъ-Черноземье”, что общее число заявлений может превысить 50.

С учетом того, что в Курском райсуде восемь судей, рассматривать заявления будет фактически весь суд», — отметил господин Терновцов.

По его словам, к заповеднику есть три основных вопроса: «Во-первых, отказы в согласовании не аргументированы. Отказ возможен, только если хозяйственная деятельность причиняет вред объектам охраны заповедника, а об этом в документах нет ни слова. Во-вторых, в качестве оснований для отказов указаны юридические аспекты, а не экологические и природоохранные: якобы перевод земель сельхозназначения в участки для жилищного строительства и включение их в границы Кукуевки в 2009 году были незаконными. Но заповедник не оспаривал этот перевод, а прокуратура подтвердила его законность. В-третьих, в 2016 году Минприроды утвердило состав научно-технического совета заповедника, который выносил отказы в согласовании хозяйственной деятельности, но его полномочия истекли в 2018 году, и с этого момента мы считаем решения совета неправомерными».

В заповеднике рассказали “Ъ-Черноземье”, что позиция учреждения остается неизменной: хозяйственная деятельность граждан в охранной зоне, в частности строительство жилых домов, может повлечь «крайне негативное воздействие» на природные комплексы. В учреждении отмечали, что с 2007 года выступали против застройки в охранной зоне и на протяжении многих лет «писали во все инстанции», но заповедник «не слышали».

Учреждение, в частности, уведомляло органы исполнительной власти о предстоящем строительстве в буферной зоне, но в феврале 2009 года администрация Курской области своим постановлением перевела земли сельхозназначения в участки для жилищного строительства и включила их в границы Кукуевки. В заповеднике настаивают на возможной незаконности этого перевода: в схеме территориального планирования Курской области на 2007 год были отражены сведения об охранной зоне и ограничениях. При приближении и окружении жилыми застройками заповедник потеряет свое научно-практическое значение, а природные комплексы будут испытывать «крайне негативное воздействие», отмечают в учреждении.

Напомним, что некоторые жители Кукуевки пытались добиться признания права собственности и до заявления господина Старовойта, но безуспешно. В марте 2019 года Курский облсуд удовлетворил жалобу учреждения на решение районного суда, признавшего право собственности Дианы и Тимофея Косых на дом на спорной территории: суд первой инстанции посчитал их «добросовестными участниками гражданского оборота».

Без пересмотра границ заповедника или буферной зоны суд вряд ли примет решение в пользу собственников зданий, считает партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт. При этом, по его мнению, апелляционное определение Курского облсуда не будет играть ключевую роль при рассмотрении исков. Впрочем, при отсутствии новых фактов и событий, имеющих существенное значение для дела, шансы на успех истцов можно оценить как невысокие, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Олег Мухин