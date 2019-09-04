Кабул просит пояснить, как ужиться с «Талибаном»

Власти Афганистана впервые прокомментировали подготовленный в Катаре проект соглашения между США и террористическим движением «Талибан». По словам представителя афганского президента Седика Седикки, Кабул обеспокоен некоторыми пунктами документа и поэтому ожидает разъяснений от американских коллег. Беспокойство разделяют и в самом Вашингтоне — правда, не действующие, а отставные чиновники и дипломаты. Они обратились к президенту США Дональду Трампу с письмом, в котором предостерегают от вывода войск до тех пор, пока талибы не откажутся от военного пути решения афганского вопроса. При этом последние действия боевиков демонстрируют: отказываться от прежних методов они и не думают.

В среду стала известна реакция Кабула на черновик соглашения, которое готовятся заключить США и запрещенное в России движение «Талибан». Этот документ был составлен по итогам девяти раундов переговоров в Дохе, где расположен политический офис талибов. Проект соглашения в Кабул доставил спецпредставитель Госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад, который встретился с афганским президентом Ашрафом Гани 2 сентября. После этого господин Гани, как сообщали источники агентства Reuters, взял два дня на принятие решения. Источники оказались правы — ответ действительно прозвучал в этот срок.

«Афганское правительство поддерживает любое продвижение в мирном процессе, которое ведет к прочному миру,— сказал пресс-секретарь президента Седик Седикки, но тут же добавил: — Однако главное беспокойство афганского правительства относительно соглашения с "Талибаном" заключается в том, как предотвратить риски». «Мы хотим получить разъяснения по этому документу, чтобы тщательно проанализировать возможные угрозы и последствия»,— отметил господин Седикки.

Он также упомянул, что опасения Кабула схожи с опасениями американских дипломатов, которые 3 сентября предостерегли президента США Дональда Трампа от вывода войск. Открытое письмо, опубликованное на сайте аналитического центра Atlantic Council, подписали девять человек, пять из которых ранее возглавляли американское посольство в Кабуле. «Основной вывод войск должен зависеть от окончательного мира,— говорится в послании.— Первоначальное сокращение контингента не должно заходить достаточно далеко и быть достаточно быстрым, чтобы талибы поверили в возможность военной победы».

В противном случае, по мнению отставных дипломатов, Афганистан может погрузиться в «тотальную гражданскую войну», которая «поглотит Афганистан так же сильно, как война с русскими». «Непонятно, возможен ли мир вовсе,— резюмируют они.— "Талибан" не сделал ясных заявлений насчет условий, при которых они (боевики.— “Ъ”) согласятся на мирное сосуществование со своими собратьями-афганцами. Кроме того, они не продемонстрировали готовность работать с другими политическими силами».

Примечательно, что буквально за несколько часов до публикации этого письма талибы совершили атаку на Green Village –- фешенебельный район Кабула, где располагаются гостиницы и офисы иностранных компаний.

В результате теракта погибло 16 человек, пять из которых, по последним данным — иностранцы. «Мы понимаем, что идут мирные переговоры. Но они тоже должны понимать: если мы участвуем в переговорах, это не значит, что мы слабы. Мы выступаем с сильной позиции»,— прокомментировал агентству AP эту атаку пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид. Кроме того в воскресенье силы талибов вновь вошли в город Кундуз, который они уже захватывали в 2015 году. Впрочем, если тогда они удерживали его несколько дней, то на этот раз продержались лишь около суток.

Полный текст проекта соглашения США с талибами пока хранится в секрете, но известно, что там говорится о выводе американских войск из Афганистана. Как рассказал афганскому каналу Tolo News сам Залмай Халилзад, 5 тыс. военных (из 14 тыс.) Вашингтон может вернуть домой уже в течение пяти месяцев. Ожидается, что талибы, в ответ на это разорвут сотрудничество с другими террористическими группировками — «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (обе организации запрещены в РФ). «Мы с "Талибаном" достигли принципиального соглашения, но пока его не одобрит президент США, оно не окончательное»,— добавил американский дипломат.

Кирилл Кривошеев