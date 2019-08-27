Афганистан примиряет переговоры с выборами

В ходе очередного раунда переговоров между США и движением «Талибан» (запрещено в РФ) обсуждалась идея создания в Афганистане «зон безопасности». Об этом сообщил со ссылкой на свои источники афганский телеканал Tolo News. Если инициативу удастся реализовать, перемирие будет постепенно объявляться в каждой из провинций по мере вывода оттуда войск США. В конечном счете, как ожидается, переговорный процесс приведет к формированию нового правительства, включающего в себя как представителей нынешних элит, так и талибов. Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай уже дал понять, что не видит противоречия между этими планами и проведением 28 сентября очередных выборов главы государства.

Во вторник в Дохе прошел очередной день переговоров между США и террористическим движением «Талибан». Их итогом должно стать соглашение о выводе американских войск из Афганистана и послевоенном будущем страны. Судя по последним заявлениям, ждать осталось недолго. «Мы пытаемся согласовать последние пункты соглашения»,— заявил в ночь на вторник пресс-секретарь политического офиса «Талибана» в Катаре Мухаммад Сухейл Шахин. Правда, то же самое он говорил “Ъ” еще во время предыдущей сессии переговоров (3–7 августа). Ничего не изменилось и во вторник: выйдя из зала, где проходила встреча, пресс-секретарь талибов лишь повторил слова о «достигнутом прогрессе» при наличии неких «пунктов, которые еще надо согласовать». На звонки “Ъ” господин Шахин во вторник не ответил.

Афганский телеканал Tolo News предположил, о каком именно прогрессе идет речь. Со ссылкой на информированные источники он сообщил, что в ходе нового раунда стороны обсудили возможность создания «зон безопасности». Это подразумевает, что перемирие будет объявляться в каждой провинции, из которой США выведут свои войска, и шаг за шагом это приведет к прекращению огня по всей стране.

Президент США Дональд Трамп, судя по всему, осознает сложность переговоров по этой теме и поэтому не устанавливает временных рамок. Так, общаясь с журналистами на саммите G7 во французском Биаррице, он сказал, что в этом вопросе «спешить некуда».

«Мы могли бы выиграть войну очень быстро, но я не собираюсь убивать 10 млн человек,— сказал Дональд Трамп.— Мы работаем с "Талибаном", работаем с правительством. Посмотрим, что из этого получится».

Эти слова господина Трампа не понравились «Талибану». Источники телеканала Tolo News утверждают, что после того, как президент США произнес эту фразу, переговоры в Дохе замедлились. «Аргумент Трампа, что (в Афганистане.— “Ъ”) будет серьезное присутствие разведки, а графика (вывода войск.— “Ъ”) не будет, может быть оценен как вызов предыдущим переговорам»,— пояснил причины недовольства движения бывший командир талибов Сайед Акбар Ага.

При этом агентство Reuters на фоне нового раунда переговоров в Дохе распространило сообщение, которое в принципе ставит под вопрос их целесообразность. Как сообщил журналистам неназванный источник среди талибов, сделка с американцами вовсе не будет означать прекращение войны против правительственных сил Афганистана. «Мы продолжим нашу борьбу против афганского правительства и возьмем власть силой»,— сказал источник. Другой собеседник Reuters заявил, что готовящееся соглашение предполагает отказ Вашингтона от поддержки Кабула. Правда, спецпредставитель Госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад поспешил опровергнуть эти заявления.

«Пропаганда не должна никого запугать или одурачить. Позвольте пояснить: мы будем защищать афганские войска сейчас и после любого соглашения с талибами. Все стороны согласились, что будущее Афганистана будет определено на внутриафганских переговорах»,— написал господин Халилзад в Twitter.

Ожидается, что по итогам этих переговоров будет сформировано новое правительство страны, включающее в себя как представителей нынешних элит, так и талибов.

Власти Афганистана во главе с президентом страны Ашрафом Гани Ахмадзаем, тем временем, готовятся к проведению президентских выборов, запланированных на 28 сентября. Господин Гани Ахмадзай надеется переизбраться на второй пятилетний срок. На прошлой неделе в интервью телеканалу Tolo News он дал понять, что не видит противоречия между возможным завершением мирного процесса и проведением выборов. «Выборы — это право народа Афганистана, и он решит, кто будет законным правительством»,— ответил президент Гани Ахмадзай на вопрос, готов ли он отложить голосование в обмен на перемирие с талибами. Напомним, что до этого президентские выборы в Афганистане переносились дважды: сначала они были запланированы на 20 апреля, а затем — на 20 июля.

Примечательно, что посол США в Афганистане Джон Басс во вторник также разместил в Twitter фото со встречи с кандидатами в президенты. «Хорошая возможность изучить подготовку к выборам, услышать их (кандидатов.— “Ъ”) опасения насчет неравного доступа к правительственной помощи и обратить внимание на ответственность всех кандидатов за то, чтобы афганские выборы прошли прозрачно и заслуживали доверия»,— написал он.

Афганский политолог Гаус Джанбаз в беседе с “Ъ” заверил, что правительство твердо намерено провести выборы и что они «не мешают мирному процессу». «Ни о каком переходном, временном правительстве сейчас речи быть не может,— заявил эксперт.— Новая форма правления может быть сформирована по итогам межафганских переговоров, но сколько такие переговоры будут длиться, никто не возьмется сказать. А пока этот процесс продолжается, страна не может жить в вакууме». Господин Джанбаз также добавил, что в межафганских переговорах должно принимать участие законное правительство, и поэтому избрание президента необходимо.

«Два процесса — выборы и мирные переговоры — кажутся противоречащими друг другу,— сказал “Ъ” директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.— Если выборы состоятся и Ашраф Гани Ахмадзай будет переизбран, это может сильно затянуть переговорный процесс. А американцы хотят провести все как можно быстрее, чтобы представить итог как достижение к выборам собственного президента (в 2020 году.— “Ъ”)». Впрочем, господин Нессар предположил: выборы и подписание соглашения между США и талибами могут «произойти параллельно». «Пока они (выборы и переговоры.— “Ъ”) не сильно мешают друг другу. Это позволяет американцам говорить, что они поддерживают и то и другое,— сказал эксперт.— Но как только пройдет первый тур, процессы вступят в жесткую конфронтацию, и второй тур может уже не состояться».

Кирилл Кривошеев