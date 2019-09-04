«Вкусвилл» может провести IPO в Нью-Йорке и открыть магазины зарубежом

Основатель сети «Вкусвилл» Андрей Кривенко рассказал в интервью Reuters, что компания рассматривает первичное размещение акций на NASDAQ в Нью-Йорке. Помимо проведения IPO, обсуждается открытие магазинов в Европе и Китае.

«У нас уже серьезно продвигается проект "Вкусвилл" в Париже. Я думаю, в ближайшее время мы там появимся. В этом году вряд ли, может, в следующем»,— сказал господин Кривенко. Бизнесмен также не исключает возможность открытия магазинов в Нидерландах.

Источник агентства, близкий к акционеру «Вкусвилла», инвестиционному фонду Baring Vostok, сообщил о возможности проведение IPO в начале 2021 года. В пресс-службе фонда пояснили, что окончательное решение об этом еще не принято. По словам господина Кривенко, также обсуждается возможность размещения акций на Московской бирже.

Вместе с тем «Вкусвилл» намерен продолжить развитие в Москве и планирует открытие новых магазинов с расширенным ассортиментом и зонами кафе осенью. В них добавят новые категории товаров, включая вина, контракты на покупку которых будут заключать напрямую с небольшими производителями из Италии, Франции и Испании.

Два источника “Ъ” в инвесткругах в январе сообщали, что «Вкусвилл» начал серию встреч с потенциальными инвесторами, где обсуждается возможность проведения IPO. По словам одного из них, обсуждалась возможность размещения на бирже до 25% акций.

В феврале партнер фонда Baring Vostok Константин Повстяной рассказал о возможном проведении IPO ритейлером «Вкусвилл» через 1,5–2 года. Еще одним вариантом он назвал продажу компании.

Подробности — в материале “Ъ” «"Вкусвилл" выходит на публику».

Об интернет-услугах сети читайте в материале “Ъ FM” «"Вкусвилл" уходит в продуктовый онлайн».