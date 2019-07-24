«Вкусвилл» уходит в продуктовый онлайн

У розничной сети супермаркетов «Вкусвилл» появилась услуга онлайн-предзаказа и самовывоза. В приложении магазинов сети можно будет собрать корзину продуктов и забрать ее в любом удобном магазине на следующий день. Ранее оформить предзаказ предлагалось при помощи кассира.

Компания ожидает, что с переходом в онлайн услуга станет еще популярнее, говорит управляющая по внешним коммуникациям сети «Вкусвилл» Анна Платова: «Раньше заказ оформлялся через продавца, то есть можно было обратиться к нему, собрать корзину и в назначенный день забрать товары. Теперь же мы создали приложение, в котором клиент может воспользоваться услугой онлайн. В магазинах есть не весь ассортимент, но при формировании продуктовой корзины участвует распределительный центр. То есть там видят, что есть заказ на этот магазин, и товары приедут непосредственно со склада специально для этого покупателя. Эта программа довольно быстро стала популярной, и мы ожидаем, что с введением приложения спрос на наши продукты только вырастет».

Весной этого года аналогичная услуга появилась и в нескольких сетях X5 Retail Group. Но пока сервис работает в тестовом режиме, и его эффективность оценивать преждевременно, рассказал начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов: «В апреле сервис Click and Collect начал работать в двух гипермаркетах “Карусель” в Москве. В Петербурге услуга также доступна в двух магазинах этой сети и в “Перекрестке”. Параллельно с этим “Пятерочка” тоже тестирует эту услугу. По итогам пилотных проектов и комплексного анализа компания примет решение о дальнейшем развитии».

Услуга «закажи и забери» актуальна для современных городских потребителей. Но многим по-прежнему важно лично изучить ассортимент и выбрать продукты вживую, заметил президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков: «Это удобно, потому что тратится меньше времени. Кроме того, можно составлять заказ, исходя из каких-то своих приоритетов бюджета, меню и других критериев. Так что, думаю, эта услуга будет достаточно неплохо развиваться.

Это позволит сэкономить деньги, потому что осознанный заказ всегда лучше спонтанных покупок в магазине.





Я думаю, для “Вкусвилл” это нововведение будет полезно и увеличит его аудиторию. В любом случае, останутся те, кому важно перед покупкой подержать товар в руках, посмотреть на упаковку. Полностью на доставку или предзаказ, конечно, магазины не перейдут, но в перспективе ближайших нескольких лет до трети выручки может приходится на этот сегмент».

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