Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник

Президент России Владимир Путин считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения. «Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. А медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. На данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы»,— заявил он на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения (стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля).

По словам президента, в поликлиниках по всей стране ощущается нехватка 25 тыс. врачей и более 135 тыс. сотрудников из среднего медперсонала, также остро стоит проблема устаревания материально-технической базы медучреждений. Так, большая часть оборудования закупалась в 2005–2006 годах, также сильно изношен медико-санитарный транспорт. «Значительная часть этих зданий, многие из которых строились еще в советские времена, до сих пор не обновлялась и капитально не ремонтировалась»,— сказал господин Путин, отметив, что реконструкция и обновление материальной базы первичного звена здравоохранения уже проводилась, но охватить все 100% учреждений программой не удалось.

По словам присутствовавшего на совещании министра здравоохранения Вероники Скворцовой, по меньшей мере 370 российских районных больниц и поликлиник требуют сноса, так как отремонтировать их в соответствии с современными стандартами невозможно. «Технологии строительные, которые применялись, такая децентрализация по 10–12 корпусов, отсутствие инфраструктуры, связи между корпусами, отсутствие чистых зон, совершенно нарушенная вентиляция, которая не позволяет использовать ламинарные потоки для операционных»,— объяснила она.

По итогам совещания Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения, а также организовать подготовку региональных программ модернизации. Программы должны быть защищены не позднее 1 июля 2020 года.

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин издал майский указ о развитии страны до 2024 года, на основании которого было разработано 13 нацпроектов, в том числе «Здравоохранение», который в свою очередь разделен на восемь федеральных проектов. Среди них — «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения» и другие.

О проблемах с реализацией нацпроектов читайте в материале “Ъ” «Нацпроекты не укладываются на карту».