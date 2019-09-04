«Трансаэро» требует 2 млрд рублей у воронежской «Ильюшин финанс ко.»

Банкротящееся ОАО «Авиакомпания "Трансаэро"» подало в Арбитражный суд Москвы два гражданских иска в сумме на почти 2 млрд руб. к зарегистрированной в Воронежской области лизинговой компании ОАО «Ильюшин финанс ко.» (ИФК). Об этом сообщается в картотеке арбитража.

Иски пока не приняты к производству, поэтому подробности источник возникновения требований не раскрывается. В одном иске фигурирует сумма в 1,15 млрд руб., в другом — в 854,15 млн руб.

Ранее «Трансаэро» сообщало, что намерено обратиться в арбитражный суд Воронежской области с заявлением о банкротстве ИФК. Из банкротного дела «Трансаэро» следует, что в начале июня компании удалось добиться взыскания с ИФК 28,17 млн руб. основного долга и 7,5 млн руб. процентов в качестве последствий недействительности сделок. По данным на 4 сентября, иск еще не был подан.

Сергей Калашников