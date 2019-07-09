Банкротящаяся АК «Трансаэро» хочет подать заявление о банкротстве «Ильюшин Финанс»

ОАО «Авиакомпания “Трансаэро”» намерено обратиться в арбитражный суд Воронежской области с заявлением о банкротстве лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК). Из банкротного дела «Трансаэро» следует, что в начале июня компании удалось добиться взыскания с ИФК 28,17 млн руб. основного долга и 7,5 млн руб. процентов в качестве последствий недействительности сделок. Речь идет о списании средств в счет погашения задолженности по договору лизинга, которое производилось в 2015 году. Тогда сумма основного долга превышала 40 млн руб. В марте 2019 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал сделки недействительными частично. Апелляционный суд подтвердил, что при совершении платежей банкротящаяся авиакомпания отдала предпочтение ИФК, что затрагивало интересы других кредиторов. В ИФК настаивали, что оплата не была обычной хозяйственной деятельностью, так как просрочка составляла от шести до девяти месяцев. Однако Тринадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону «Трансаэро», уточнив, что 28,17 млн руб. платежей были проведены в месячный период до принятия заявления о банкротстве и поэтому могут быть оспорены.

Об уходе из ИФК Александра Рубцова — в материале “Ъ”.

Олег Мухин