«Мостотрест» восстановил систему водоотведения на набережной Фонтанки

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» завершили ремонт проблемного участка набережной реки Фонтанки от дома №53 до моста Ломоносова. На площадке длиной около 130 м, где во время дождей ранее постоянно скапливалась вода, установлена новая система водоотведения, сообщили в пресс-службе организации.

Для исправления дефектов набережной на объекте установлены новые водоотводные габбро-диабазовые лотки и оборудованы пять новых приемных колодцев, которые подключили к городской системе водоотведения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что дорожные ограничения, вызванные ремонтом на набережной реки Фонтанки — от площади Ломоносова до Лештукова моста (правый берег), продлятся до 1 октября.