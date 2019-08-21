Ограничение движения по набережной Фонтанки продлится до 1 октября

В связи с продолжающимся ремонтом набережной реки Фонтанки — от площади Ломоносова до Лештукова моста (правый берег) — ограничение движение транспорта на этом участке сохранится до 1 октября. Об этом сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Ограничение касается крайней правой полосы для движения. В настоящий момент подрядчик приступил к заключительной стадии ремонта и должен завершить все работы до октября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за ремонта в центре Петербурга на срок до мая 2020 года также ограничивается движение транспорта по набережной канала Грибоедова — на участке от улицы Ломоносова до Невского проспекта.