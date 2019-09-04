Борис Джонсон в плен не сдается

Если депутаты британского парламента проголосуют сегодня за возможность новой отсрочки «Брексита», то страну будут ждать досрочные парламентские выборы, которые, по сути, станут референдумом по вопросу о дальнейших отношениях Великобритании с Евросоюзом. Как заявил в среду премьер-министр Борис Джонсон, выборы могут состояться уже 15 октября. С подробностями из Лондона — корреспондент “Ъ” Иван Тарханов.

По вечерам в лондонских пабах смотрят футбол и бокс. Но вчера в пабе, расположенном на моей улице, смотрели заседание парламента. Эмоции были такими же, как если бы на последних минутах выигрывавшая команда пропустила пенальти. Со счетом 301:328 Борис Джонсон проиграл важнейшее голосование: депутаты проголосовали за то, чтобы в среду рассмотреть законопроект, который запрещает правительству выходить из ЕС без предварительного соглашения. А значит, речь идет о новом переносе срока «Брексита», который премьер-министр во что бы то ни стало пообещал провести 31 октября 2019 года.

«Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют за приостановку переговоров и новый ненужный перенос “Брексита”, который может тянуться годами, в этом случае выборы станут единственным способом решения»,— заявил во вторник с парламентской трибуны премьер-министр.

Накануне желанный для Бориса Джонсона сценарий выхода из Евросоюза «без сделки» был осложнен не только противодействием оппозиции. Оказалось, что против планов своего лидера выступают и несколько депутатов от консерваторов. 3 сентября премьер провел с «диссидентами» переговоры, но они закончились безрезультатно. Как стало известно в среду, 21 депутат из тех, кто выступил накануне против собственного лидера, был исключен из Консервативной партии.

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Напомним, 28 августа Борис Джонсон сообщил о том, что приостанавливает работу парламента с 10 сентября до 14 октября. В этом случае парламент не смог бы помешать выходу Великобритании из Евросоюза без сделки 31 октября. Оппозиция и гражданские активисты назвали этот маневр премьера «государственным переворотом» и покушением на основы демократии. Действия британского премьера были подвергнуты критике и в странах Евросоюза. Так, председатель комитета по внешней политике германского Бундестага Норберт Рёттген обратил внимание на слова Бориса Джонсона о том, что выход из Евросоюза осуществляется из уважения к британской демократии. «Интересно, как уважение к демократии сочетается с приостановкой работы парламента?» — написал в Twitter немецкий депутат.

Вчерашнее поражение господина Джонсона в парламенте было обставлено очень театрально. Вся страна могла наблюдать за тем, как член Партии консерваторов Филипп Ли, войдя в зал Палаты общин перед ключевым голосованием, демонстративно сел на скамью оппозиционной Либерально-демократической партии. Баланс сил изменился в пользу оппозиции. Речь Бориса Джонсона о встрече G7 утонула в победных возгласах его противников, когда стало понятно, что «БоДжо» потерял свое большинство.

Весь день национальная валюта колебалась под воздействием политических событий в стране: курс фунта сперва обрушился до самых низких значений за 34 года, а после того, как премьер потерпел поражение в парламенте, вернулся на прежние позиции. Тем самым экономические показатели наглядно продемонстрировали тот факт, что деловые круги сомневаются в правильности действий британского правительства.

Лидер Партии лейбористов Джереми Корбин обвинил господина Джонсона в действиях «без мандата, без моральных ценностей, а с сегодняшнего дня и без поддержки большинства».

Это стало ответом на высказывание премьер-министра, который окрестил законопроект, представленный широкой коалицией оппозиционных партий, «корбиновским законопроектом о капитуляции».

«Если этот законопроект, означающий нашу сдачу в плен, будет принят, то народу этой страны придется высказаться по поводу того, что они предпочитают, на всеобщих выборах 15 октября»,— в свою очередь, заявил премьер-министр.

Корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: Если такой закон будет принят британским парламентом, то Борис Джонсон может не подать его Елизавете II на утверждение, потому что последняя инстанция — это королева. А королева всегда должна поступать так, как ее просит премьер-министр, это единственный вообще способ ее политического существования. Поэтому, если премьер-министр не попросит ее закон подписать, она, видимо, этого и не сделает, даже если парламент будет ее к этому призывать. Другое дело, что это уже означает конституционный кризис такой остроты, который будет противопоставлять монархию парламенту впервые, пожалуй, с XVIII века. Источник: «"Палата лордов настроена по-боевому"»

Теперь, чтобы организовать выборы, Борису Джонсону нужны голоса двух третей депутатов парламента. Это означает, что ему придется надеяться на поддержку депутатов от оппозиционной Лейбористской партии. Но такую поддержку он может и не получить. Хотя Джереми Корбин уже не раз призывал к досрочным выборам, рассчитывая отобрать у консерваторов и без того шаткое большинство в парламенте, лейбористы могут решить, что проводить выборы сейчас было бы тактически неверно.

Вчерашние события в парламенте показали не только то, что Борису Джонсону не удается контролировать депутатов от собственной партии, но и то, что его партия рискует и вовсе потерять контроль над процессом отделения Великобритании от Евросоюза, что в дальнейшем может обернуться ее политическим крахом. Требования нового референдума не были услышаны консерваторами, но внеочередные выборы могут стать его заменой, позволив высказаться противникам «Брексита», число которых со времен референдума 2016 года увеличилось.