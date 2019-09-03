Британскому премьеру мешают выйти

Британский парламент во вторник должен принять ключевое решение, касающееся «Брексита». Депутаты Палаты общин рассмотрят законопроект, призванный не допустить выход страны из ЕС 31 октября в том случае, если сделка между Лондоном и Брюсселем не будет согласована. Голосование пройдет на следующий день после внеочередной встречи кабинета министров, созванной главой правительства Борисом Джонсоном. Он утверждает: о продлении срока «Брексита» не может быть и речи, а голосование за законопроект «выбьет ножки из-под стула переговоров». Тем временем в британских СМИ циркулируют слухи о том, что премьер может инициировать проведение досрочных всеобщих выборов.

Хотя до обещанной Борисом Джонсоном даты выхода Британии из ЕС (31 октября) остается два месяца, ряд ключевых решений по поводу грядущего «развода» будет принят именно на этой неделе. Об этом заявил глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, сказав, что «эта неделя может быть последним шансом» для предотвращения жесткого варианта выходы страны из Евросоюза. Жесткий «Брексит» подразумевает выход Великобритании из Евросоюза без заключения с ним всеобъемлющего соглашения.

Ключевой причиной разногласий сторон остается так называемый бэкстоп (или «страховочный план»), предложенный предшественницей Бориса Джонсона Терезой Мэй.

Он означает, что Северная Ирландия, расположенная на границе с Республикой Ирландия (которая остается в ЕС), какое-то время могла бы пребывать в составе Таможенного союза Евросоюза и единого европейского рынка. Предполагалось, что этот механизм может действовать вплоть до выработки сторонами новых правил существования. Однако Борис Джонсон выступает резко против такой инициативы, указывая, что она противоречит самой идее выхода Королевства из ЕС.

В конце августа Борис Джонсон отодвинул дату начала сессии парламента с 9 сентября до 14 октября, практически не оставив таким образом времени своим противникам как-либо повлиять на характер «Брексита». В результате на минувших выходных тысячи манифестантов вышли с акциями протеста на улицы Лондона, Манчестера, Лидса, Йорка и Белфаста. Решение премьер-министра манифестанты назвали «атакой на демократию», а позже попытались обжаловать в суде. Суд в итоге отклонил запрос, поскольку не выявил «убедительных оснований» для наложения на постановление господина Джонсона временного запрета.

Изменить ситуацию может законопроект британских парламентариев — противников жесткого варианта «Брексита».

«Цель законопроекта — обеспечить, чтобы Великобритания не покинула ЕС 31 октября без соглашения, если только на это не будет одобрения парламента»,— написал в Twitter депутат-лейборист Хилари Бенн. Инициатива «дает правительству время для достижения нового соглашения с Евросоюзом на заседании Европейского совета в следующем месяце» и позволяет ему составить «запрос на получение специального разрешения парламента на выход из ЕС без сделки». «Однако если ни одно из этих двух условий не будет выполнено до 19 октября, то есть на следующий день после завершения заседания Евросовета, то премьер-министр должен направить письмо председателю Европейского совета с просьбой продлить действие ст. 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года»,— говорится в законопроекте. Таким образом, срок выхода Британии из ЕС будет вновь отложен.

Поддержать инициативу готовы не только оппозиционеры, но и более 20 соратников Бориса Джонсона по партии. В ответ британский премьер (он же — лидер консерваторов) пообещал исключить из возглавляемой им партии каждого, кто проголосует за такое решение, хотя такие депутаты и сохранят места в парламенте. «Если это правда, это было бы ошеломительно лицемерно»,— прокомментировал решение Бориса Джонсона консерватор и в прошлом министр финансов Филип Хаммонд, указывая на то, что хочет выполнить обещание партии от 2017 года об «упорядоченном» выходе с акцентом на «глубоком партнерстве с ЕС». А другой консерватор, Антуанетта Сандбах, подчеркнула, что будет всегда ставить интересы ее избирателей выше собственных карьерных перспектив и даже партии.

Повлиять на решение соратников по партии Борис Джонсон также попытался в ходе вчерашнего внеочередного заседания кабинета министров и последующей встречи с депутатами Консервативной партии.

Так, он призвал парламентариев проголосовать против «бессмысленного» откладывания «Брексита» и указал: это может навредить переговорам с Брюсселем. «Я не верю в это (в принятие законопроекта.— “Ъ”), но если это случится, они (поддержавшие закон.— “Ъ”) буквально выбьют ножки из-под стула переговоров»,— заверил господин Джонсон. И добавил: «Нет обстоятельств, при которых я попрошу ЕС продлить срок "Брексита". Я верю, что мы добьемся соглашения на встрече Европейского совета в октябре. Дайте переговорщикам возможность сделать свою работу».

А вот циркулирующие в британских СМИ сообщения о возможном досрочном проведении всеобщих выборов премьер опроверг. «Я не хочу выборов, вы не хотите выборов»,— сказал он. Тем не менее ряд изданий страны (например, газеты The Guardian и The Independent), ссылаясь на источники в администрации премьера, указывают, что если законопроект о недопущении жесткого «Брексита» будет принят, то Борис Джонсон уже в среду, возможно, поставит вопрос о досрочных выборах. Они, по данным СМИ, могут состояться 14 октября.

«Джонсон намеренно обострил политическую ситуацию, не оставив парламенту иного выхода,— заявила “Ъ” руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.— Чтобы предотвратить "Брексит" без сделки, у парламента есть две возможности. Один вариант — принять соответствующий закон и в нем прописать просьбу об отсрочке выхода на три месяца, но этот закон могут не успеть принять по парламентской процедуре. Второй — объявить правительству вотум недоверия и тогда неизбежно последуют выборы, поскольку оппозиция — в нее входят не только формальные оппозиционные партии, но и некоторые консерваторы — не едина и скорее готова согласиться на "Брексит" без сделки, чем предоставить (главе лейбористов.— “Ъ”) Корбину возможность стать премьер-министром. Они его считают слишком левым».

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По мнению госпожи Ананьевой, в борьбе с оппозицией у Бориса Джонсона есть свой козырь — возможность назначать дату выборов. «Он может объявить о проведении выборов сразу после выхода Британии из ЕС 31 октября, когда еще не все отрицательные последствия "Брексита" без сделки себя обнаружат,— объяснила она.— Хотя заранее будет известно, что фунт стерлингов упадет и будут уже видны другие негативные последствия».

Марина Коваленко