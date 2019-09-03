«Налицо чудовищный раскол»

Консервативная партия лишилась большинства в британском парламенте из-за споров о «Брексите» — из нее вышел депутат Филипп Ли. Правительство консерваторов преследует идею жесткого сценария выхода из Евросоюза, что, по мнению парламентария, неоправданно ставит под угрозу целостность страны и подрывает экономику. Ведущий Олег Булгак обсудил ситуацию с собственным корреспондентом “Ъ FM” в Лондоне Андреем Остальским.

— Что эти перестановки в парламенте значат для Бориса Джонсона?

— В общем, произошло то, чего все ожидали. Доктор Филипп Ли и месяц назад говорил, что он всерьез задумался о том, чтобы покинуть Консервативную партию и перейти к либерал-демократам. Именно это и произошло. Сегодня в парламенте он довольно демонстративно встал, покинул скамейку, где сидели консерваторы, и сел рядом с лидером Либерально-демократической партии. Таким образом, правительство потеряло большинство. Все, теперь это правительство меньшинства, даже при поддержке североирландской Демократической юнионистской партии, на которую они опирались. У них 10 голосов, но даже с ними у правительства больше нет рабочего большинства, они не могут быть уверены, что смогут принять какой бы то ни было закон, постановление и так далее.

То есть объединенная коалиция оппозиции, если таковая будет создана, может теперь решать все по-своему, теоретически, по крайней мере.

— Что же это означает для «Брексита»?

— Это означает, что увеличились шансы на то, что в ближайшие дни будет принят закон, запрещающий выход Великобритании по жесткому сценарию, то есть без всякой сделки. Правда, во-первых, Борис Джонсон уже под всякими соусами отговаривал от этого депутатов, а, во-вторых, он сказал, что если это случится, то будет воспринято правительством как голосование за вотум недоверия ему, соответственно, в самое ближайшее время будут провозглашены выборы. Как пишут СМИ, такой вариант в правительстве не исключают, там исходят из того, что выборы могут состояться 14 октября.

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— На каком сейчас этапе сейчас находится обсуждение выхода Великобритании из ЕС?

— Все дело в том, что Борис Джонсон уговаривает британскую публику, убеждая, что пытается добиться нового соглашения с Европейским союзом, но для этого якобы нужно пойти на уступки по важнейшему ирландскому вопросу. На эти уступки пойти не могут, потому что Ирландия против «Брексита» без соглашения. Поэтому, видимо, ситуация такова, что ни малейшего шанса на новое соглашение нет.

Между тем, все критики Бориса Джонсона говорят, что он прекрасно понимает, что это абсолютная игра, абсолютное притворство.

Мало того, большинство его сторонников хотят именно ухода по жесткому сценарию, а поэтому они тоже никакого соглашения не хотят. Только какая-то узкая группа министров вторит Борису Джонсону и продолжает повторять — нет, мы будем до последнего момента бороться за соглашение. На самом деле, все считают, что правительство планирует уходить по жесткому сценарию, и теперь сторонники Джонсона надеются выиграть внеочередные парламентские выборы.

— Как британцы относятся к происходящему?

— Налицо чудовищный раскол. Великобритания такого не знала за всю свою историю, за исключением, может быть, гражданской войны несколько столетий назад. В новейшее время такое представить себе было просто невозможно. И это, конечно, очень тяжелое дело, огромная травма. Как бы ни завершилась эта страница с «Брекситом», рана эта не заживет. Понятно, что оппозиция будет требовать глубокой политической реформы, не без оснований утверждая, что существующая неписаная конституция не работает и ее можно использовать для различных манипулятивных действий, которые парламент не признает.

Короче говоря, совершенно страшная заваруха.

Как говорят некоторые обозреватели, в ближайшие 72 часа Британия изменится до неузнаваемости.

— Каковы шансы у Джонсона в случае, если все это рухнет и надо будет начинать сначала, если мы говорим о выборах, довести «Брексит» до конца?

— Видите ли, он надеется выиграть выборы. Если это случится — а опросы общественного мнения показывают, что из-за личной непопулярности Джереми Корбина, лидера лейбористов, он эти выборы действительно может выиграть, — то Борис Джонсон получит в парламенте достаточно прочное большинство. Тогда вполне реально вывести страну по жесткому сценарию из Европейского союза, выполнив свои обещания, которые он дал господствующей фракции в Консервативной партии. Но, повторяю, политическая-то система очень сильно повреждена, и это повреждение от этого не пройдет. Трудно себе представить, как будут развиваться события дальше, и как будет работать парламент, правительство, как будут выстраиваться их взаимоотношения. Все это нечто совершенно новое, беспрецедентное, непонятное.