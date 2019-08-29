Борис Джонсон оставляет «Брексит» без сделки

Дональд Трамп поддержал английского премьер-министра Бориса Джонсона. Американский президент написал в Twitter, что Джонсон — именно то, что нужно Великобритании. И вряд ли ему смогут объявить вотум недоверия. О такой возможности накануне говорили британские оппозиционеры, после того как королева Елизавета по просьбе Джонсона приостановила работу парламента. Противники премьер-министра увидели в этом попытку провести «Брексит» без сделки с Евросоюзом. До вечера в Лондоне проходили митинги. В деталях политического кризиса в Великобритании разбирался Иван Якунин.

Борис Джонсон нанес первый удар и сразу спутал все карты: возмутил лейбористов и консерваторов, шотландцев и ирландцев, задел по касательной монарха. Под предлогом того, что новому правительству нужно время, чтобы проработать программу, он попросил королеву приостановить работу парламента. Но, узнав о сроках, оппозиция быстро посчитала: только 15 заседаний сможет провести парламент до 31 октября, когда Джонсон обещает вывести страну из Евросоюза. 15 встреч для поиска компромисса — иначе выход без сделки. Эмоциональной реакцией делится член парламента Никола Стерджен: «Закрыть парламент, чтобы провести “Брексит” без соглашения, которое нанесет непоправимый ущерб стране вопреки желаниям членов парламента,— это не демократия, это диктатура.

Я думаю, этот день войдет в историю как день, когда британская демократия умерла».

Фраза о смерти британской демократии мгновенно разлетелась по английским газетам, которые заговорили о глубочайшем политическом кризисе. Но, когда пыль осела, возник вопрос: действительно ли этого хотел добиться Джонсон? “Ъ FM” адресовал его бывшему послу Великобритании в России Энтони Брентону: «Да, мы уже были в политическом кризисе. Это просто еще один шаг в конфронтации между Великобританией и Евросоюзом. Поможет ли это Джонсону провести “Брексит” без соглашения? Я думаю, что он хочет, чтобы сделки не было, а этот шаг поможет ему сохранить эту возможность».

Возмутительным поступок нового премьер-министра называют и потому, что он втянул в спор королеву: она всегда соблюдает нейтралитет, она никогда не вмешивалась в политику. Никто даже не знает, поддерживает ли она «Брексит». Но Елизавета II подписала прошение Джонсона. Гипотетически королева могла бы выждать, чтобы оппозиция попросила ее этого не делать. Но тогда точно пришлось бы делать выбор из двух зол. Вариантов не было, соглашается эксперт британского Королевского института международных отношений Филип Хэнсон: «Он поставил королеву в очень трудное положение. По Конституции она прислушивается к советам правительства, но это решение непопулярно у народа, это может стать поворотной точкой. Она никогда не раскрывала свои взгляды. Но теперь, мне кажется, что и она за выход из Евросоюза. К сожалению, я вынужден признать, что выход без сделки — это теперь самый вероятный сценарий».

Корреспондент “Ъ FM” в Лондоне — о приостановке работы парламента Читать далее

А что Борис Джонсон? Он вышел к журналистам, но лишь рассказал, что стране нужно идти вперед. Он стал отрицать, что приостановка работы парламента связана с «Брекситом». Говорил, как обычно, быстро и очень уверенно. Тем временем тучи над ним сгущаются. По крайней мере, об этом говорит лидер лейбористов Джереми Корбин: «Когда парламент соберется в следующий раз на следующей неделе, первое, что мы сделаем,— попытаемся продавить закон, который остановит Джонсона, а второе — попробуем рано или поздно объявить ему вотум недоверия».

Усидит ли Джонсон в премьерском кресле — пока вопрос. Уинстона Черчилля за жесткость в управлении критиковали не меньше, но в итоге он самый популярный премьер-министр в истории страны. Если верить СМИ, в отставку Джонсон не собирается. Инсайдер на Даунинг-стрит рассказал Financial Times, что даже если будет объявлен вотум недоверия, премьер не предложит альтернативного лидера, разгонит парламент и назначит выборы на начало ноября.

Парламент приостановит работу с 9 сентября до 14 октября. После этого королева выступит в парламенте, чтобы огласить программу правительства.