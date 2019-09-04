Инвестиционный налоговый вычет в Нижегородской области введут с 2023 года

Правительство Нижегородской области приняло закон «О применении на территории региона инвестиционного налогового вычета на прибыль организаций». Документ размещен на портале опубликования правовой информации, закон вступит в силу с 2023 и будет действовать до конца 2027 года.

Право на применение инвестиционного вычета имеют налогоплательщики, которые реализуют инвестиционный или инновационный проект в регионе. Согласно закону, сумма инвестиционного налогового вычета может составить до 90% расходов предприятия, составляющих стоимость основных средств и до 90% расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств. Для определения предельного размера вычета используется размер налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, которая подлежит перечислению в региональную казну – 5%. Если сумма расходов налогоплательщика превышает предельную сумму вычета в отчетном периоде, она учитывается в четырех последующих периодах, но только до конца 2027 года.

Добавим, что, согласно поправкам к соответствующему законопроекту правительства РФ, налогоплательщики смогут получить вычет в случае принятия соответствующего закона на уровне региона.

Анастасия Еремина