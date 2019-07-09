Правительство предлагает изменить условия получения инвестиционного налогового вычета

Правительство России предлагает сменить условия получения компаниями инвестиционного налогового вычета, говорится в поправках к соответствующему законопроекту, опубликованных в электронной базе данных Госдумы. В частности, правительство предлагает расширить перечень оборудования, покупку которого можно возместить, а также разрешить использовать вычет консолидированной группе налогоплательщиков. Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 11 июля.

Сейчас компании могут снизить часть налога на прибыль предназначающуюся для перечислений в региональные бюджеты в рамках инвестиционного налогового вычета. Согласно поправкам, вычет можно получить в случае принятия закона региональными законодательными властями. В текущей версии Налогового кодекса можно списать не больше 90% расходов нынешнего периода на покупку и создание основных средств и 90% расходов текущего периода на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств. Принятие поправок разрешит списывать расходы, но не более 90% изначальной стоимости основных средств.

Инвестиционный налоговый вычет можно будет получить из 100% расходов на создание транспортной и коммунальной инфраструктур и 80% — на создание социнфраструктуры. Отмечается, что постройка объектов должна вестись в рамках комплексного освоения территорий для жилищного строительства. Сейчас можно уменьшить налог на прибыль на 10%, если компания пользуется правом на инвестиционный налоговый вычет. Однако это условие возможно реализовать только в том налоговом периоде, когда были введены в эксплуатацию объекты, на которые были потрачены основные средства или изменена их первоначальная стоимость.